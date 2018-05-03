Садриев Камиль Гайнетдинович
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился в д. Чапшар Балтасинского района Республики Татарстан.
Образование:
1983г. — окончил Казанский финансово — экономический институт.
Трудовая деятельность:
1975 -1978 гг. — мастер производственного обучения казанского ГПТУ № 9.
1978 — 1983 гг. — секретарь комитета ВЛКСМ, мастер производственного обучения Казанского речного порта.
1983 — 1987 гг. — технический секретарь приемной первого секретаря Татарского обкома КПСС.
1987 — 1988 гг. — инструктор, заведующий промышленно-транспортным отделом Бауманского райкома КПСС.
1988 — 1989 гг. — инструктор отдела организационно-партийной и кадровой работы Казанского горкома КПСС.
1989 — 1994 гг. — заместитель начальника планово-экономического отдела, начальник финансово-сбытового отдела Казанского завода точного машиностроения.
1994 — 1995 гг. — помощник председателя верховного совета РТ.
1995 — 1998 гг. — помощник премьер-министра РТ.
1998 — 2014 гг. — руководитель секретариата председателя Государственного Совета РТ.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Награжден почетной грамотой РТ (2003 г.), медалями «В память 1000-летия Казани»(2005 г.), РТ «За доблестный труд» (2008 г.), знаком отличия «За безупречную службу» ХХХ лет (2014 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422080, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Ленина, 46
- Телефон: +7(843) 267-63-09
- Email: Kamil.Sadriev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 03.05.2018