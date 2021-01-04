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Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы эпидемий в России

20:46, 04.01.2021
Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы эпидемий в России
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти при проникновении и распространении в России опасных инфекционных заболеваний. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в стране, правительству РФ необходимо в течение трех месяцев разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия властей.

Фото: pixabay.com

Также для предупреждения угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения России при Кабмине РФ создается координационный совет.

Ранее Путин заявил, что пандемия коронавируса — серьезное испытание для людей, вызов для экономики и социальной сферы, «но все это не отменяет повестки развития» России.

Татьяна Демина
Общество
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