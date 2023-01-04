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В госкорпорацию «Ростех» войдут три татарстанских завода

22:23, 04.01.2023
В госкорпорацию «Ростех» войдут три татарстанских завода
Фото: rostec.ru

В госкорпорацию «Ростех» войдут более 10 военных заводов боеприпасов и спецхимии, соответствующее распоряжение правительства опубликовано в среду на портале правовой информации. В списке оказались три завода из Татарстана.

Таким образом, в собственность «Ростеха» переходят:

  • государственный НИИ химических продуктов в Татарстане,
  • НПО «Казанский завод точного машиностроения» в Татарстане,
  • Казанский государственный казенный пороховой завод.

В документе сказано «преобразовать федеральные казенные предприятия по перечню согласно приложению в акционерные общества, 100 процентов акций которых находится в федеральной собственности и передается в качестве имущественного взноса Российской Федерации государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

Фото: скриншот распоряжения

Среди перечисленных предприятий также завод «Авангард» в Башкирии, Алексинский химический комбинат в Тульской области, «Анозит» в Новосибирской области, завод имени Морозова в Ленинградской области, завод имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области, комбинат «Каменский» в Ростовской области, Пермский пороховой завод, ФКП «Самарский завод «Коммунар», Саранский механический завод, Тамбовский пороховой завод, федеральный центр двойных технологий «Союз» в Московской области.

В начале ноября прошлого года холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» передал красноярской авиакомпании «КрасАвиа» первый вертолет Ми-8МТВ-1 по контракту с государственной транспортной лизинговой компанией. Его собрали на Казанском вертолетном заводе.

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Илина Хакимова
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