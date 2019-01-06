В Казани скончался известный татарстанский писатель Мусагит Хабибуллин

Народный писатель Татарстана Мусагит Хабибуллин 4 января скончался в Казани в возрасте 92 лет.

Публицист боролся с тяжелой болезнью. Первые лица Татарстана выразили соболезнования по поводу смерти Хабибуллина, в том числе президент Татарстана Рустам Минниханов, государственный и политический деятель Минтимер Шаймиев и другие.

«Широкую популярность Хабибуллин снискал как писатель-прозаик своими произведениями. В своих романах, опираясь на исторические источники, он художественно отображал наиболее важные этапы исторического развития татарского народа в прошлом», — говорится в официальном сообщении.

Гражданская панихида состоялась в Тукаевском клубе Союза писателей РТ. Похоронен писатель будет на Самосыровском кладбище.

Напомним, в начале декабря скончался татарский поэт Рустам Закуанов.