Список персон

Сулейманов Тимур Джавдетович

Сулейманов Тимур Джавдетович
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Общая информация

Родился 4 января 1987 года в Казани.

Образование:

— В 2009 г.- Окончил Казанский государственный университет, экономический факультет

— В 2007 — Окончил Университет г. Гранада (Испания) (экономический факультет)

-В 2012 г. — Окончил аспирантуру К (П)ФУ (институт управления и территориального развития).

Трудовая деятельность:

— С 2008- 2009 гг. — Специалист по работе с молодежью ГУ «Молодежный Центр «Сэлэт».

— С 2010-2014 гг. — Президент РМОО «Лига студентов РТ».

— С 2014-2018 гг. — Исполнительный директор ТРМОФ «Сэлэт».

— С 2018-2021 гг. — Первый заместитель министра по делам молодежи РТ.

— С 2021-2023 гг. — Министр по делам молодежи РТ.

— С января 2023 г. — Помощник президента РТ, руководитель республиканского отделения российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Награды и звания:

— Благодарственное письмо премьер-министра РТ (2011 г.).

— Благодарственное письмо правительства РТ за вклад в проведение Универсиады (2013 г.).

— Серебряный почетный знак «За заслуги в реализации государственной молодежной политики РТ» (2016 г.).

— Благодарственное письмо мэра г. Казани (2017 г.).

— Благодарность премьер-министра РТ (2017 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Сафьян, 5
  • Email: td.suleymanov@tatar.ru

Дата последнего обновления: 20.02.2023

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