Сулейманов Тимур Джавдетович
Общая информация
Родился 4 января 1987 года в Казани.
Образование:
— В 2009 г.- Окончил Казанский государственный университет, экономический факультет
— В 2007 — Окончил Университет г. Гранада (Испания) (экономический факультет)
-В 2012 г. — Окончил аспирантуру К (П)ФУ (институт управления и территориального развития).
Трудовая деятельность:
— С 2008- 2009 гг. — Специалист по работе с молодежью ГУ «Молодежный Центр «Сэлэт».
— С 2010-2014 гг. — Президент РМОО «Лига студентов РТ».
— С 2014-2018 гг. — Исполнительный директор ТРМОФ «Сэлэт».
— С 2018-2021 гг. — Первый заместитель министра по делам молодежи РТ.
— С 2021-2023 гг. — Министр по делам молодежи РТ.
— С января 2023 г. — Помощник президента РТ, руководитель республиканского отделения российского движения детей и молодежи «Движение Первых».
Награды и звания:
— Благодарственное письмо премьер-министра РТ (2011 г.).
— Благодарственное письмо правительства РТ за вклад в проведение Универсиады (2013 г.).
— Серебряный почетный знак «За заслуги в реализации государственной молодежной политики РТ» (2016 г.).
— Благодарственное письмо мэра г. Казани (2017 г.).
— Благодарность премьер-министра РТ (2017 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Сафьян, 5
- Email: td.suleymanov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 20.02.2023