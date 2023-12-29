День в истории 29 декабря: 15 лет станции метро «Проспект Победы», родилась глава Нацмузея, умер Пеле
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 29 декабря 2023 года
29 декабря в мире отмечают Международный день виолончели. 15 лет назад в Казани открыли шестую станцию первой ветки казанского метрополитена под названием «Проспект Победы», 255 лет назад Екатерина II ввела бумажные денежные знаки. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Во дворе Присутственных мест Музея-заповедника «Казанский Кремль» пройдет показ семейного спектакля «Сон дедушки Мороза».
- Открытие елки в казанском парке «Светлая долина». Начало в 16.00.
Кто родился: президент МОК и глава Нацмузея Татарстана
- 1709 — российская императрица в 1741—1762 годах из династии Романовых, дочь Петра I Елизавета Петровна.
- 1775 — русский архитектор, один из создателей русского ампира Карл Росси.
- 1919 — татарская актриса и режиссер театра Закия Туишева. В 2022-м была учреждена премия, названная в честь нее.
- 1953 — президент Международного олимпийского комитета с 2013 года Томас Бах.
- 1953 — руководитель республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил» Изольда Жуйкова.
- 1971 — генеральный директор Национального музея Татарстана Алиса Вяткина.
- 1979 — глава Рыбно-Слободского муниципального района Татарстана Радик Ислямов.
- 1984 — полномочный представитель Татарстана в Туркменистане Руслан Кабиров.
Кто скончался: создатели первого автомобиля Mercedes и создатель бренда Pierre Cardin
- 1929 — немецкий автоконструктор и предприниматель, создатель первого автомобиля под торговой маркой Mercedes Вильгельм Майбах.
- 2015 — Основатель рок-группы Motorhead Иэн Фрэйзер Килмистер, более известный как Лемми.
- 2020 — французский модельер Пьер Карден. Создатель одноименного бренда Pierre Cardin.
- 2021 — известная казанская журналистка Елена Чернобровкина.
- 2022 — бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Пеле (настоящее имя — Эдсон Арантес ду Насименту). Имеет прозвище Король футбола.
- 2022 — советский и российский композитор, народный артист России Эдуард Артемьев. Он написал музыку к более чем 150 художественным фильмам.
- 2022 — английский модельер Вивьен Вествуд.
Праздники: День виолончели
- Международный день виолончели. Неофициальный праздник, установленный в честь дня рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса.
- День Конституции в Ирландии. Документ был принят 29 декабря 1937 года. Является национальным праздником.
События в истории: 10 лет трагедии с Шумахером
- 1768 — Екатерина II ввела бумажные денежные знаки (ассигнационные рубли).
- 1845 — Техас официально стал 28-м штатом США.
- 1922 — подписан Договор об образовании СССР.
- 1932 — в СССР установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней. Награждение проводилось до мая 1939 года.
- 1976 — государственная комиссия во главе с министром автомобильной промышленности СССР Виктором Поляковым подписала акт о вводе в эксплуатацию первой очереди Камского комплекса заводов по производству большегрузов (КАМАЗ).
- 1991 — состоялись первые выборы президента Республики Узбекистан. На них победил Ислам Каримов.
- 1999 — начал работу семиэтажный корпус Республиканского клинического онкологического диспансера в Советском районе Казани.
- 2008 — в Казани открыли шестую станцию первой ветки казанского метрополитена под названием «Проспект Победы».
- 2013 — взрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде, погибли 18 человек.
- 2013 — немецкий автогонщик Михаэль Шумахер получил тяжелые повреждения мозга в результате падения во время катания на горных лыжах в Альпах. После этого, по некоторым данным, он остался прикован к постели.
- 2015 — Рустам Минниханов запустил новый энергоблок на Нижнекамской ТЭЦ.
- 2017 — итальянская компания Steve Jobs выиграла судебный спор с Apple за право коммерческого использования имени Стива Джобса.
- 2019 — на стелу национально-культурного центра «Казань» после ремонта вернули скульптуру «Хоррият».
- 2021 — Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации», которым вводится институт прекращения гражданства вместо отмены решений о приеме в него.
- 2022 — президент России подписал закон «О Георгиевской ленте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому легальное закрепление получил статус Георгиевской ленты. Им же вводятся штрафы за осквернение георгиевских лент — до 5 миллионов рублей, лишение свободы — до 5 лет.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан Жуйкова Изольда ПавловнаКабиров Руслан Харисович
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