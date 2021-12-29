Умерла известная казанская журналистка Елена Чернобровкина
Ушла из жизни легендарная казанская журналистка Елена Чернобровкина — ей было 70 лет.
В разные годы журналистка работала в газетах «Вечерняя Казань» и «Бизнес Online», занималась общественной и политической деятельностью.
Она также являлась автором книги «Демократическая оппозиция Татарстана: 10 лет пути», сообщает «Татмедиа».
«Реальное время» приносит соболезнования близким и коллегам Елены Николаевны.
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