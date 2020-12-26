Кабиров Руслан Харисович

Общая информация

Родился 29 декабря 1984 года в Казани.

Образование

2007 г.— окончил Академию управления «ТИСБИ» по специальности «международные отношения».

2006 г.— окончил Тишринский Университет, Сирия, г. Латтакия.

2009 г. — окончил Институт государственной службы им. Ли Кван Ю.

2011 г. — прошел высшие курсы иностранных языков МИД России.

Владеет английским и арабским языками.

Трудовая деятельность

2007-2010 гг. — помощник министра промышленности и торговли РТ.

2009-2010 гг. — и.о. начальника отдела официального протокола министерства промышленности и торговли РТ.

2010-2011 гг. — помощник постоянного представителя РФ при организации Исламская конференция в г. Джидда, Королевство Саудовская Аравия.

2012-2016 гг. — первый заместитель министра промышленности и торговли РТ.

С 11 октября 2016 г. — полномочный представитель РТ в Туркменистане.

Действительный государственный советник РТ 1 класса.

Награды и звания

Награжден благодарностью президента РТ (2020 г.).

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