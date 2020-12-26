Кабиров Руслан Харисович
Общая информация
Родился 29 декабря 1984 года в Казани.
Образование
2007 г.— окончил Академию управления «ТИСБИ» по специальности «международные отношения».
2006 г.— окончил Тишринский Университет, Сирия, г. Латтакия.
2009 г. — окончил Институт государственной службы им. Ли Кван Ю.
2011 г. — прошел высшие курсы иностранных языков МИД России.
Владеет английским и арабским языками.
Трудовая деятельность
2007-2010 гг. — помощник министра промышленности и торговли РТ.
2009-2010 гг. — и.о. начальника отдела официального протокола министерства промышленности и торговли РТ.
2010-2011 гг. — помощник постоянного представителя РФ при организации Исламская конференция в г. Джидда, Королевство Саудовская Аравия.
2012-2016 гг. — первый заместитель министра промышленности и торговли РТ.
С 11 октября 2016 г. — полномочный представитель РТ в Туркменистане.
Действительный государственный советник РТ 1 класса.
Награды и звания
Награжден благодарностью президента РТ (2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 744001, Туркменистан, г. Ашхабад, ул. Битарап, 102
- Телефон: 7(99312) 21-76-34, +7(99312) 23-40-25
Дата последнего обновления: 26.12.2020