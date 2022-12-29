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Умер трехкратный чемпион мира по футболу Пеле

22:01, 29.12.2022
Умер трехкратный чемпион мира по футболу Пеле
Фото: eurosport.ru

29 декабря в возрасте 82-ух лет скончался трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле, сообщает ТАСС с ссылкой на социальные сетири доче бразильца Келли Насименту.

— Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром, — говорится в сообщении.

Накануне его спортивный менеджер Фрэнк Халид написал в социальных сетях, что состояние легендарного футболиста ухудшилось:

— Пеле прощается с семьей и друзьями. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Семья говорит, что «его состояние все хуже и хуже, — написал Халид.

Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. 82-летний бразилец прошел курс химиотерапии, но его организм перестал на нее реагировать, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь. По словам дочерей экс-футболиста, их отец попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным коронавирусом.

Новость дополняется.

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Илина Хакимова
Происшествия

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