Умер трехкратный чемпион мира по футболу Пеле

29 декабря в возрасте 82-ух лет скончался трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле, сообщает ТАСС с ссылкой на социальные сетири доче бразильца Келли Насименту.

— Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром, — говорится в сообщении.

Накануне его спортивный менеджер Фрэнк Халид написал в социальных сетях, что состояние легендарного футболиста ухудшилось:



— Пеле прощается с семьей и друзьями. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Семья говорит, что «его состояние все хуже и хуже, — написал Халид.

Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. 82-летний бразилец прошел курс химиотерапии, но его организм перестал на нее реагировать, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь. По словам дочерей экс-футболиста, их отец попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным коронавирусом.

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Илина Хакимова