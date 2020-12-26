Жуйкова Изольда Павловна

Общая информация

Родилась 29 декабря 1953 года.

Образование

1977 г. — окончила Казанский авиационный институт им. Туполева радиотехнический факультет по специальности «радиоинженер».

Трудовая деятельность

1977-1986 гг. — инженер лаборатории «Радиопередающих и радиоприемных устройств» КАИ.

1986-1987 гг. — ассистент кафедры «Радиоэлектронных и квантовых устройств» КАИ.

1987-2000 гг. — старший преподаватель кафедры «Радиоэлектронных и квантовых устройств» КАИ.

2000-2002 гг. — директор школы моделей РА «Лариса».

С 2002 г. — генеральный директор ООО «Элан».

С 2004 г. — руководитель республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил».

С 2014 г. — председатель региональной общественной организации РТ «Под крылом семьи».

С декабря 2015 г. — член общественной палаты РТ .

С 2017 г.— координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» в РТ.

Награды и звания

Награждена благодарственными письмами от ГС РТ (2015 г.), политсовета партии ТРО ВПП «Единая Россия» (2013, 2016 г.), общественной палаты РТ (2015 г.), дипломом «Благотворитель года (2013, 2015 гг.), золотым дипломом Международной общественной Ассоциации благотворительных фондов «Мама» (2014 г.).

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