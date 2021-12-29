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Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации»

11:58, 29.12.2021
Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ законопроект «О гражданстве Российской Федерации». В документе определены основные принципы гражданства РФ.

Так, гражданство РФ является единым и равным независимо от оснований его приобретения. Также гражданин РФ не может быть лишен гражданства или права изменить его. Гражданство РФ не прекращается и в случае проживания человека за границей. Кроме того, гражданин РФ не может быть выслан за пределы страны или выдан иностранному государству и др.

Фото: duma.gov.ru

Также в законе прописаны правовое регулирование отношений, действие актов законодательства в области гражданства РФ и др.

В этом году Путин подписал закон, запрещающий госслужащим иметь иностранное гражданство.

Диана Жиленкова
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