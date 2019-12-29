Скульптуру «Хоррият» вернули на стелу перед НКЦ «Казань»

На стелу национально-культурного центра «Казань» вернули скульптуру «Хоррият». Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Скульптура была демонтирована в сентябре этого года. Восстановление скульптуры прошло в рамках реставрации НКЦ по проекту «Татинвестгражданпроекта».

Ранее «Реальное время» писало о причинах, по которым «Хоррият» потребовался срочный ремонт. Известно, что скульптуре починили крыло.

Фигура крылатой женщины была отлита в 1996 году из нескольких кусков бронзы на Казанском экспериментально-производственном заводе Волжско-Камского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института водного лесотранспорта — ЭПЗ КНИИВОЛТ. Бронзовые фрагменты соединялись между собой сваркой. И то ли из-за дефектов, то ли по какой-то другой причине один из сварных швов разошелся и появилась трещина.