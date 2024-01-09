Остановили деятельность на Кубе и в Белоруссии: как будут работать представительства Татарстана в 2024 году

Татарстан продолжает развивать международные связи, несмотря на санкции и границы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти 2 года назад отношения России с Западом прошли точку невозврата, после чего привычная концепция мироустройства потеряла свое значение. Несмотря на это, власти Татарстана по-прежнему продолжают взаимодействовать со своими зарубежными коллегами. Представительства республики, хоть и делая акценты на «братских» соседях, продолжают работать там и с теми, кто сегодня причислен к списку «недружественных». Презентации инвестиционного потенциала, заключение контрактов между предприятиями, установка деловых связей: как и чем живут торговые и полномочные представительства республики за ее пределами, — в материале «Реального времени».

«В странах зарубежья функционирует 13 представительств»

Министерство промышленности и торговли Татарстана ежегодно готовит индикаторы оценки деятельности полномочных, постоянных и торгово-экономических представительств республики на предстоящий и плановый периоды. Исключений не было и в 2022 году, а потому их нет и сейчас — ведомство уже отправило на экспертизу документ о 2024-м и 2025-м годах. Первое, что бросается в глаза при его изучении, это нехватка стран:

— В 2022—2023 годах представительства Татарстана в зарубежных странах и субъектах России не закрывались. Представительства республики в Белоруссии, Кубе и США в указанный период деятельность не осуществляли. В настоящее время в странах ближнего и дальнего зарубежья функционирует 13 представительств (всего 16, но три представительства не осуществляют деятельность). В субъектах России функционирует восемь представительств, — рассказали «Реальному времени» в Минпромторге.

Таким образом, представительства в Японии, Чехии, Лейпциге (Германия), Швейцарии, Франции и других странах все еще продолжают свою работу. Да, во многих странах, которые ввели или поддержали санкции, изменились или вовсе исчезли некоторые из направлений коопераций. В то же время часть этих же государств по-прежнему экспортирует татарстанскую продукцию на свой рынок, увеличивая количество охватываемых предприятий. В число таких в основном входят европейские страны, которые были причастны к введению ограничений против мастодонтов республиканской промышленности — ПАО «КАМАЗ», АО «Казанский вертолетный завод», зеленодольского АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», АО «Казанский оптико-механический завод» и других.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Что касается представительства в США, то еще в 2022 году оно организовало три мероприятия по линии туризма и еще три в сфере образования. Вместе с этим американские предприятия заключили один контракт с субъектами малого и среднего предпринимательства республики. В свою очередь, Минздрав РТ направил на получение плановой медицинской помощи одного гражданина. А объем инвестиций в регион составлял $20 миллионов. В текущем году торгпредство уже не функционировало. При этом 26 января Минфин Штатов ввел персональные санкции против раиса Татарстана Рустама Минниханова. В черный список ведомства также попала и его жена Гульсина Минниханова.

Татарстанцы работают и в тылу НАТО

Интересным является и то, что свою работу продолжается торгпредство Татарстана в Финляндии, которая в 2023 году практически объявила России «гибридную» войну:

— Торгово-экономическое представительство Татарстана в Финляндии в текущем году проводило работу в рамках единого российско-финляндского сотрудничества, — рассказали в пресс-службе Минпромторга республики.

В этом году, согласно предыдущему документу Минпромторга, через представительство Татарстана в Финляндии должно было быть увеличено количество экспортных предприятий — с 13 до 15. В 2022-м объем инвестиций от страны в республику составил $5 миллионов, а в этом году АИР провел там четыре своих презентации. По линии Минэкономики в 2023-м был заключен лишь один контракт (два в 2022-м). В будущем году Министерство промышленности должно заключить еще четыре контракта по экспорту. АИР собирается провести сразу пять презентаций, Минсельхоз — установить четыре связи по импорту, а Минспорт разместить на сайте торгпредства сразу 20 материалов о спортивных мероприятиях в Татарстане (видимо, связанных с Играми БРИКС и «Играми будущего», — прим. ред.).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской военной операции на Украине. Парламент Финляндии одобрил вхождение страны в альянс 1 марта 2023-го. 31 марта парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении государства в альянс. Уже 4 апреля премьер-министр Польши заявил, что Финляндия официально стала членом альянса.



Осенью Финляндия официально запретила въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами — запрет начал действовать 16 сентября. Исключение было сделано для граждан ЕС и их окружения, сотрудников дипмиссий и тех, кто направляется в страну по гуманитарным причинам. Российские машины, которые уже находятся в стране, должны покинуть ее до середины марта 2024 года. На фоне этого запрета в третьем квартале россияне совершили более 200 тысяч поездок через финскую границу на велосипедах, что меньше на 53%, чем год назад. Тогда Финляндия ввела на неопределенный срок запрет и на пересечение границы со стороны России на велосипедах.



После всех этих ограничений финны начали закрывать на границе с Россией контрольно-пропускные пункты (КПП). В ответ на эти действия российская сторона заявила протест. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти действия «русофобскими», а попытки оправдаться за них «неуклюжими». Более того, в ноябре на фоне закрытия ряда КПП силы обороны Финляндии вместе с пограничникам начали возводить барьер на границе. Затем пропускные пункты неоднократно открывались и вновь закрывались. Последним о ситуации с этой страной высказался президент России Владимир Путин, заявивший о необходимости создания Ленинградского военного округа.

Причиной для этого глава государства назвал вступление Финляндии в НАТО. Путин подчеркнул, что ранее у России и Финляндии были «самые сердечные отношения».

— Проблем не было. Теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо, чушь какая-то просто, — сказал он.



скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps (граница России и Финляндии)

«Представительства являются механизмом взаимодействия с соотечественниками»

Согласно утвержденным индикаторам оценки эффективности представительств, в 2024 году они должны выполнить ряд мероприятий, на каждое из которых приходится свое ведомство.

Так, например, выполнением плана по количеству контрактов, заключенных между предприятиями республики и страны, на экспорт несырьевых и неэнергетических продуктов. Агентство инвестиционного развития (АИР) займется организацией и проведением презентаций инвестиционного потенциала республики. Министерство сельского хозяйства и продовольствия будет устанавливать деловые связи по импорту агропромышленной продукции. В свою очередь, Минэкономики должно выполнить план по количеству контрактов, заключенных с контрагентами стран, в которых пребывают представительства, а также субъектами малого и среднего предпринимательства. Министерство культуры проведет ряд мероприятий, запланированных татарскими общественными организациями. Минобрнауки, как и Минмолодежи, организует участие в международных событиях, а также визиты молодежных делегаций. Также в перечень входит Минздрав, который будет направлять татарстанцев на оказание плановой медицинской помощи в рамках развития экспорта медуслуг.

— Представительствами на регулярной основе осуществляется работа по поиску потенциальных партнеров в странах и субъектах пребывания, прорабатываются возможные цепочки поставок через страны СНГ, Ближнего Востока и Азии, ведется поиск логистических партнеров для осуществления поставок, активно прорабатываются возможности для роста товарооборота с дружественными странами. Также представительствами оказывается постоянное содействие республиканским органам исполнительной власти в рамках визитов делегаций республики в страны и субъекты пребывания, при визитах иностранных и российских делегаций в Татарстан, в организации бизнес-форумов, межправительственных комиссий и содействие в выставочной деятельности. Система представительств является основным механизмом взаимодействия с соотечественниками в странах и субъектах пребывания. На регулярной основе оказывается поддержка татарской диаспоре. В целях сохранения татарской культуры в регионах и зарубежных странах проводятся национальные праздники, — пояснили «Реальному времени» в Минпромторге РТ.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Спортивные события и решения ИТ-парка: чем будет хвастаться Татарстан перед недругами

Как было сказано выше, часть торгово-экономических представительств не просто продолжает свою работу на территориях недружественных стран. Их планы в некоторых отраслях ничем не отличаются от тех, что будут выполняться внутри страны или во взаимодействии с «друзьями» и «соседями».

Представительство Татарстана во Франции собирается увеличить количество предприятий, занимающихся экспортом из республики еще на четыре единицы (в 2023-м их число должно было достигнуть 16, а в 2022-м — 14). Также со своими презентациями в страну приедет АИР (пять против четырех в 2023-м и 0 в 2022-м). По сельскохозяйственной линии планируется установить четыре деловых связи, как и в этом году. Минэкономики проведет одно мероприятие по популяризации экспортной деятельности, а Минцифры покажет 10 каталогов решений от казанского ИТ-парка (оба ведомства ранее не участвовали). В этом году Минспорт также проводил работу сразу по трем направлениям, а Минмолодежи отправляло одну делегацию. На будущий год они не заявлены.

собирается увеличить количество предприятий, занимающихся экспортом из республики еще на четыре единицы (в 2023-м их число должно было достигнуть 16, а в 2022-м — 14). Также со своими презентациями в страну приедет АИР (пять против четырех в 2023-м и 0 в 2022-м). По сельскохозяйственной линии планируется установить четыре деловых связи, как и в этом году. Минэкономики проведет одно мероприятие по популяризации экспортной деятельности, а Минцифры покажет 10 каталогов решений от казанского ИТ-парка (оба ведомства ранее не участвовали). В этом году Минспорт также проводил работу сразу по трем направлениям, а Минмолодежи отправляло одну делегацию. На будущий год они не заявлены. Что касается Турции , то там количество предприятий, занимающихся экспортом, также увеличится на десять — 36 против 26 в прошлом году (24 в 2022-м). Также продолжится работа по линии сельского хозяйства — планируется установить четыре деловые связи (как и в этом году). Неизменной останется работа по заключению контрактов с контрагентами государства — их будет два, как и в этом году. АИР покажет пять презентаций, Минцифры и Минспорта сделают то же, что и во Франции, а Минмолодежи отправит одну делегацию для обмена опытом.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Чехии Татарстан будет работать достаточно скромно: те же четыре контракта, пять презентаций, четыре агарные связи и информационные мероприятия по линии спорта. В этом же году торгпредство проводило три образовательных конкурса от Минобрнауки и один проект «Ана теле» — в 2024-м таких мероприятий не планируется. До 2020 года власти республик также проводили ежегодный деловой форум «Татарстан — Чехия». Представители европейской страны неоднократно посещали регион, а ОЭЗ «Алабуга» могла стать местом базирования чешских предприятий.

Татарстан будет работать достаточно скромно: те же четыре контракта, пять презентаций, четыре агарные связи и информационные мероприятия по линии спорта. В этом же году торгпредство проводило три образовательных конкурса от Минобрнауки и один проект «Ана теле» — в 2024-м таких мероприятий не планируется. До 2020 года власти республик также проводили ежегодный деловой форум «Татарстан — Чехия». Представители европейской страны неоднократно посещали регион, а ОЭЗ «Алабуга» могла стать местом базирования чешских предприятий. В Швейцарии планируется заключить четыре контракта по экспорту, «похвастаться» спортивными событиями, провести пять презентаций и одно мероприятие по популяризации экспортной деятельности среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Для сравнения: в этом году туда также направлялась одна делегация от Минмолодежи. Напомним, в начале года «Татнефть» ликвидировала две компании со штаб-квартирой в Швейцарии: дочернюю трейдинговую Tatneft Europe AG и расчетно-финансовую Tatneft Explora AG.

планируется заключить четыре контракта по экспорту, «похвастаться» спортивными событиями, провести пять презентаций и одно мероприятие по популяризации экспортной деятельности среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Для сравнения: в этом году туда также направлялась одна делегация от Минмолодежи. Напомним, в начале года «Татнефть» ликвидировала две компании со штаб-квартирой в Швейцарии: дочернюю трейдинговую Tatneft Europe AG и расчетно-финансовую Tatneft Explora AG. Город Лейпциг (Германия) является лидером по экспорту из республики — 37 предприятий. В этом году таких прибавилось два, а в 2023-м планируется четыре. В остальном деятельность торгпредства ничем не отличается от той, что будет реализовываться в Швейцарии. Напомним, в ноябре 2022 года правительство ФРГ продлило полномочия Тахира Гатауллина на посту торгово-экономического представителя республики в Германии.

является лидером по экспорту из республики — 37 предприятий. В этом году таких прибавилось два, а в 2023-м планируется четыре. В остальном деятельность торгпредства ничем не отличается от той, что будет реализовываться в Швейцарии. Напомним, в ноябре 2022 года правительство ФРГ продлило полномочия Тахира Гатауллина на посту торгово-экономического представителя республики в Германии. Меньше всего мероприятий планируется провести в Японии — размещение 20 информационных мероприятий о спортивных событиях и четыре мероприятия по организации сотрудничества в этой сфере. Также пять презентаций покажет АИР РТ, и на этом все, никакого бизнеса. Однако, напомним, что еще в этом году представительство в этой стране должно было вывести на экспорт сразу шесть предприятий. Еще четыре задачи должны были решиться в сфере цифровых технологий.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Рост числа деловых связей и Сабантуев: что республика хочет от своих «друзей»

В 2024 году Татарстан нацелен на масштабное развитие культурного и медицинского направлений в государствах-соседях. Что касается «друзей» республики, не имеющих национально схожих корней, то там ставка делается на промышленность и экономику. Лишь одно Агентство инвестиционного развития проведет в странах по пять своих презентаций (за исключением Азербайджана — в нем они не запланированы).

Полномочное представительство в Казахстане в будущем году должно увеличить число татарстанских предприятий, занимающихся экспортом в эту страну. В 2022-м их насчитывалось 84, а в 2023-м — 86. Сейчас же к ним должно прибавиться еще 10. Министерство экономики, в свою очередь, должно выполнить план сразу по десяти контрактам между казахскими предприятиями и татарстанскими субъектами малого и среднего предпринимательства. Минсельхозпрод — установить четыре связи, Минмолодежи — отправить одну делегацию, Минобрнауки — провести четыре мероприятия, а Минкульт организовать 10 событий (в 2023-м их было девять, а в 2022-м — восемь). Среди них Сабантуй; мероприятие, посвященное Дню республики; отборочный тур фестиваля татарской песни «Татар моны»; организация гастролей творческих коллективов; организация отборочного тура конкурса красоты и таланта «Татар кызы»; мероприятия ко Дню татарской кухни; День народного языка; информационная поддержка Минкульта РТ с целью привлечения заинтересованных лиц; этно-fashion фестиваль «Стиль жизни — Культурный код»; содействие гастролям творческих коллективов; семинар — практикум для режиссеров.

в будущем году должно увеличить число татарстанских предприятий, занимающихся экспортом в эту страну. В 2022-м их насчитывалось 84, а в 2023-м — 86. Сейчас же к ним должно прибавиться еще 10. Министерство экономики, в свою очередь, должно выполнить план сразу по десяти контрактам между казахскими предприятиями и татарстанскими субъектами малого и среднего предпринимательства. Минсельхозпрод — установить четыре связи, Минмолодежи — отправить одну делегацию, Минобрнауки — провести четыре мероприятия, а Минкульт организовать 10 событий (в 2023-м их было девять, а в 2022-м — восемь). Среди них Сабантуй; мероприятие, посвященное Дню республики; отборочный тур фестиваля татарской песни «Татар моны»; организация гастролей творческих коллективов; организация отборочного тура конкурса красоты и таланта «Татар кызы»; мероприятия ко Дню татарской кухни; День народного языка; информационная поддержка Минкульта РТ с целью привлечения заинтересованных лиц; этно-fashion фестиваль «Стиль жизни — Культурный код»; содействие гастролям творческих коллективов; семинар — практикум для режиссеров. Такая же ситуация складывается и с постоянным представительством в Азербайджане : количество экспортирующих предприятий увеличится до 41 (33 в 2022-м и 31 — в 2022-м). Минздрав РТ отправит около 300 пациентов для оказания медицинской помощи, еще одну делегацию организует Минмолодежи. Три мероприятия организует Минкульт (в этом году их было два, в 2022-м — ни одного): все те же Сабантуй, этно-fashion фестиваль «Стиль жизни — Культурный код» и День татарской кухни. Особенностью предстоящего года станет то, что в игру ворвется Госкомитет по туризму, который покажет презентацию о туристическом потенциале, будет информировать о культурных событиях, а также начнет налаживать контакты с азербайджанскими туроператорами.

Аналогичную работу проведут в Узбекистане : 53 экспортных предприятий против 45 в 2023-м (43 в 2022-м); восемь контрактов с контрагентами стран и субъектами малого и среднего предпринимательства Татарстана от Минэкономики (как и в этом году); показ каталога решений ИТ-парка и один выезд делегации от Минцифры; 300 пациентов от Минздрава. Последних двух ведомств не было ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Также свою лепту внесет Минкульт, который проведет работу по десяти направлениями — тем же, что и в Казахстане.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Увеличение экспорта произойдет и с Туркменистаном — добавятся шесть новых предприятия (+2 было в этом году), а их общее количество достигнет 24. Кроме того, количество пациентов, направленных на оказание плановой медицинской помощи вырастет с 200 до 300 (200 было в этом году, а в 2022-м — 100). Также четыре задачи выполнит Минсельхозпрод, четыре — Минобрнауки и одну — Минэкономразвития.

— добавятся шесть новых предприятия (+2 было в этом году), а их общее количество достигнет 24. Кроме того, количество пациентов, направленных на оказание плановой медицинской помощи вырастет с 200 до 300 (200 было в этом году, а в 2022-м — 100). Также четыре задачи выполнит Минсельхозпрод, четыре — Минобрнауки и одну — Минэкономразвития. Любопытно события разворачиваются и Дубае (ОАЭ) , где в этом году АИР показал четыре презентации (годом ранее их было 10). Минэкономики заключит 4 контракта, а не один, как в 2023-м (почти как в 2022-м, когда их было пять). Еще шесть контрактов придется на Минпромторг. Минспорт займется организацией сотрудничества при помощи четырех мероприятий. Столько же проведет Минсельхозпрод. Еще три, на которых будет представлен туристический потенциал республики, лягут на плечи Госкомитета по туризму РТ. Также в этом году была начата работа по четырем мероприятиям в сфере образования, в будущем таких планов уже нет.

, где в этом году АИР показал четыре презентации (годом ранее их было 10). Минэкономики заключит 4 контракта, а не один, как в 2023-м (почти как в 2022-м, когда их было пять). Еще шесть контрактов придется на Минпромторг. Минспорт займется организацией сотрудничества при помощи четырех мероприятий. Столько же проведет Минсельхозпрод. Еще три, на которых будет представлен туристический потенциал республики, лягут на плечи Госкомитета по туризму РТ. Также в этом году была начата работа по четырем мероприятиям в сфере образования, в будущем таких планов уже нет. Представительство в Китае увеличит число предприятий, занимающихся экспортом до 37 (+8 контрактов). В 2023 году их количество выросло до 29, в то время как в 2022-м их было 27. Напомним, в прошлом году объем инвестиций КНР в республику составлял $10 миллионов. Также планируются три мероприятия в сфере туризма, всего один контракт от Минэкономики, одна поездка делегации Минмолодежи и все та же работа по линии спорта.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В регионах все стабильно

Работа представительств будет вестись и на территории России. Так, например, в Свердловской области Татарстан собирается увеличить план по количеству предприятий, занимающихся экспортом до 35 (27 в 2023-м, 25 в 2022-м). Также в прошлом году из региона в республику поступило около $250 миллионов инвестиций, и потому АИР увеличит в нем количество своих презентаций с четырех до пяти. Объемы инвестиций этого года пока неизвестны. Кроме того, в этом году с субъектом проводило работу Минцифры РТ (в 2022 не взаимодействовало). Деятельность по этому направлению будет продолжена и в 2024-м: показ ИТ-решений, информирование о мероприятиях и выезды официальных делегаций. На одно мероприятие больше в будущем году планируется провести и Минкульт — их было восемь, а станет девять. Это этнокультурные фестивали, Дни республики, татарской кухни, языка и др.

В июле 2022 года раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали план мероприятий по реализации соглашения между регионами на период до 2024 года. Перспективные направления для сотрудничества между регионами — поставки автомобильной техники КАМАЗ на предприятия, реализующие крупные строительные проекты, а также организация поставок бытового и медицинского холодильного оборудования POZIS.

Рабочая поездка раиса Татарстана Рустама Минниханова в Свердловскую область. Посещение областного Сабантуя. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Аналогичная работа представительств будет проведена и в Санкт-Петербурге (Ленинградской области), Башкирии и Севастополе (Крыму). Единственным исключением является то, что в последних двух городах (регионах) будут выведены на экспорт по шесть, а не восемь предприятий.

Напомним, в начале ноября этого года Рустам Минниханов также встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Они обсудили дальнейшие шаги по развитию всестороннего сотрудничества республики и Северной столицы, а также укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей.



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