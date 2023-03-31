В Турции одобрили протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Голосование прошло накануне в четверг в ходе пленарного заседания, сообщает ТАСС.

Все 276 участников заседания поддержали законопроект. Так, теперь Финляндия получила юридические основания для полноправного вступления в альянс.



До настоящего времени Турция оставалась последним участников НАТО, который не одобрял заявку Хельсинки на присоединение к военному альянсу. Теперь все члены организации одобрили кандидатуру Финляндии.

Фото: pxhere.com

Однако турецкие законодатели ответили, что касается Швеции, подавшей вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО, то страна до сих пор не выполнила положения подписанного с Турцией меморандума и еще не готова стать частью альянса.

В начале февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин подтвердила стремление вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией. Она заявила, что обе страны должна вступить в НАТО одновременно. Позже премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признал, что Финляндия станет членом НАТО быстрее, чем его страна.

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Илина Хакимова