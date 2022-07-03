Татарстан и Свердловская область подписали план мероприятий по реализации соглашения до 2024 года

Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали план мероприятий по реализации соглашения между регионами на период до 2024 года. Глава республики прибыл в область с рабочим визитом.

Это дорожная карта совместной работы. В Свердловской области координацию этой работы будет вести представительство Татарстана.

Перспективные направления для сотрудничества между регионами — поставки автомобильной техники КАМАЗ на предприятия, реализующие крупные строительные проекты; организация поставок бытового и медицинского холодильного оборудования POZIS; увеличение взаимных поставок продовольствия и товаров народного потребления; сотрудничество в рамках проекта строительства транзитной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург, передает пресс-служба президента Татарстана.

В минувшее воскресенье президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали новую редакцию плана мероприятий по реализации соглашения между коллегией администрации Кузбасса и правительством республики о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах на 2022—2024 годы.



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Татьяна Леухина