Путин: Россия будет концентрировать войска в Ленинградском округе из-за вступления Финляндии в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания Ленинградского военного округа. Причиной этого он назвал вступление Финляндии в НАТО.

Путин подчеркнул, что ранее у России и Финляндии были «самые сердечные отношения».

— Проблем не было. Теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо, чушь какая-то просто, — сказал он в интервью Павлу Зарубину.

В то же время Путин отметил, что у России нет «ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» интереса в войне с блоком НАТО. По его словам, напротив, страна заинтересована в развитии отношений.

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской военной операции на Украине. Парламент Финляндии одобрил вхождение страны в альянс 1 марта 2023-го.

31 марта парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. 4 апреля премьер-министр Польши заявил, что Финляндия официально стала членом альянса.



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Галия Гарифуллина