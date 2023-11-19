Силы обороны Финляндии начали строить барьер на границе с Россией

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Силы обороны Финляндии оказывают поддержку пограничникам на работающих пунктах пресечения границы с Россией после закрытия четырех других. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на капитана Пограничной охраны страны Йоуко Киннунена.

Ни один из четырех пунктов в Финляндии не работает круглосуточно, один из них по графику не работает в выходные дни, два начали работу в 08:00 (09:00 мск), один — «Райа-Йоосеппи» («Лотта») — открылся в 10:00 (11:00 мск). Три пункта закроются по графику воскресного дня в 14:00 (15:00 мск), единственным работающим до 18:00 (19:00 мск) в выходные остается пункт «Вартиус» («Люття»).

— На пограничном пункте «Вартиус» начинается возведение временных ограждений в приграничной зоне. Вооруженные силы оказывают помощь пограничникам. В непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе. Эта мера по обеспечению работы пограничного пункта, — рассказал Киннунена.

Сегодня утром пограничная служба Финляндии временно закрыла КПП «Вартиус» на границе с Россией из-за его перегруженности.

На этой неделе власти Финляндии сообщили о том, что рассматривают возможность закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Это связано с тем, что в эту страну все чаще прибывают граждане Йемена, Сирии, Ирака и других государств без виз и документов.

Также с 15 ноября Финляндия ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. При этом в пунктах пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» («Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» с российской стороны) аналогичные ограничения уже действуют с 9 ноября.



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Максим Кокунин