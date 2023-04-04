Премьер Польши: Финляндия официально стала членом НАТО

Финляндия официально стала членом НАТО, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



— Отныне в альянсе 31 страна. Сильные партнеры являются гарантией безопасности Польши, региона и всего мира, — написал он в Twitter.

Заявление от лица НАТО планируется позднее.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской военной операции на Украине. Парламент Финляндии одобрил вхождение страны в альянс 1 марта 2023-го. 31 марта парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.



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Маргарита Головатенко