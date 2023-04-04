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Премьер Польши: Финляндия официально стала членом НАТО

13:54, 04.04.2023 1
Премьер Польши: Финляндия официально стала членом НАТО
Фото: pxhere.com

Финляндия официально стала членом НАТО, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Отныне в альянсе 31 страна. Сильные партнеры являются гарантией безопасности Польши, региона и всего мира, — написал он в Twitter.

Заявление от лица НАТО планируется позднее.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской военной операции на Украине. Парламент Финляндии одобрил вхождение страны в альянс 1 марта 2023-го. 31 марта парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.

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Маргарита Головатенко
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 апр
    мда, до украины, будем надеяться, дело не дойдет
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