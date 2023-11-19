Финляндия приостановила работу пятого КПП на границе с Россией из-за перегруженности

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Пограничная служба Финляндии временно закрыла КПП «Вартиус» на границе с Россией из-за его перегруженности. Об этом ведомство написало в своем аккаунте в социальной сети «X» (ранее Twitter).

— КПП «Вартиус» перегружен. В настоящее время мы не рекомендуем пользоваться им для перехода через границу, — написали финские пограничники.

Телерадиоканал Yle сообщил, что работа КПП была приостановлена днем, а в 18:19 по местному времени (19:19 мск) «Вартиус» был закрыт. Вместе с этим газета Iltalehti утверждает, что КПП возобновит свою работу в воскресенье утром.

На этой неделе власти Финляндии сообщили о том, что рассматривают возможность закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Это связано с тем, что в эту страну все чаще прибывают граждане Йемена, Сирии, Ирака и других государств без виз и документов.

Также с 15 ноября Финляндия ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. При этом в пунктах пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» («Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» с российской стороны) аналогичные ограничения уже действуют с 9 ноября.



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Максим Кокунин