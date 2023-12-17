На деревню дедушке… Морозу

Юные и взрослые татарстанцы верят в чудеса, активно пишут письма зимним волшебникам и волшебницам и ездят к ним в гости

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

В преддверии Нового года многие начинают верить в чудеса и писать письма в сказку. Как рассказали «Реальному времени» на почте главного российского зимнего волшебника из Великого Устюга, от года к году мечтателей становится все больше. Но не один он творит новогоднюю сказку. Кому еще доверяют желания взрослые и юные татарстанцы и о чем мечтают — в материале издания.

Письма в сказку

В 2023 году главный российский Дед Мороз получил более 230 тысяч писем со всего мира. Об этом «Реальному времени» рассказали на почте зимнего волшебника.

— Если за 2022 год Дед Мороз из Великого Устюга получил 209 822 письма, то на 1 ноября 2023-го на его имя поступило уже 233 796 писем. Из них 231 772 написали россияне, а 2024 пришли из-за рубежа.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В этом году пришли письма из Великобритании, Ирландии, Черногории, — отметили сотрудники волшебной почты.

Татарстанцы отправили дедушке 3 543 письма. Общее количество посланий, которые пришли на имя дедушки за 25 лет существования его резиденции в Великом Устюге, перевалило за 4 миллиона.

— Пишут со всего мира, — подчеркнули почтальоны.

«Сказочная Россия» и ее герои

Впрочем, письма с желаниями и пожеланиями получает не только главный российский Дед Мороз. Его сказочные коллеги тоже читают о детских и взрослых мечтах и принимают гостей. Проект «Сказочная Россия» существует с 2012 года и на сегодняшний день объединяет почти полсотни российских регионов.

— С каждым днем на мою почту приходит все больше писем из разных уголков земного шара. Особенно много ближе к Новому году. За время работы Почты Снегурочки я получила более 7 500 добрых весточек. Из Татарстана письма тоже приходят, — рассказала костромская Снегурочка, добавив, что «в сказке нет возраста, поэтому пишут все, кто верит в волшебство и чудо».

По словам внучки Деда Мороза, после новогодних праздников она с вместе помощницей Весточкой стараются всем отправить ответные письма и уникальные открытки.

Костромская Снегурочка добавила, что среди ее гостей из Татарстана были сам Кыш Бабай и его дочка-помощница Кар Кызы. Сама она тоже не раз гостила в их резиденции под Казанью.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дружит с Кыш Бабаем и матушка Зима из Яренска в Архангельской области.

— Круглый год в моей резиденции бывает много гостей со всех волостей. Из Казани тоже бывают, но не так часто. Наверное, морозов боятся или дорога дальняя пугает. Кыш Бабай с Шурале на день рождения ко мне приезжали, не так уж это и далеко оказалось, — поделилась матушка Зима.

Волшебница сообщила, что получает много писем.

Карельский Дед Мороз Талвиукко признался, что хотел бы, чтобы жители республики заглядывали к нему чаще. Тем более что теперь к нему можно доехать на поезде. Кстати, в преддверии Нового года и во время праздничных каникул будут курсировать сразу 15 туристических поездов, многие из которые с посещением героев «Сказочной России». Популярность таких путешествий возрастает год от года. К примеру в новогоднем сезоне 2021\22 года таких составов было 10. Прокатились на них свыше 4 тысяч человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Гости из Татарстана , конечно, приезжают, но их не так много как хотелось бы. Внутренний туризм активно развивается, и это не может не радовать. Гостей со всей страны действительно стало больше. Сейчас из Казани есть прямые поезда, и мои гости это отмечают. Поезда ходят через Санкт-Петербург и Москву, но долгими путями все равно можно оказаться в столице Карелии Петрозаводске. А из Петрозаводска до моей вотчины остается лишь полчаса дороги, и вот мы уже с вами сидим за общим столом, общаемся и пьем чай, — добавил Талвиукко.

Он отметил, что пишут ему все же чаще, чем приезжают: писем за все время существования вотчины пришло больше 10 тысяч. А из Татарстана около 9%.

Татарстанцы добираются даже до Лапландского заповедника в Мурманской области

— Хоть Лапландия и далеко от Татарстана, но бывает, заглядывают ко мне гости из вашей республики. И письма пишут, а желают того же, что и остальные люди — мира, здоровья себе и близким, чтобы наступающий год был самым счастливым! А про подарки — чего только не хотят: от игрушек и гаджетов до квартир и машин. Писем приходит очень много! Очень приятно, когда приезжают ко мне в гости лично, специально для того, чтобы меня увидеть и пообщаться, прошептать мне на ухо свое заветное желание. Поэтому, милости прошу ко мне в гости, на Чунозерскую усадьбу Лапландского заповедника! Я мечтаю, чтобы у всех вас было богатырское здоровье и замечательное новогоднее настроение! Старайтесь дарить друг другу как можно больше счастливых моментов каждый день! Верьте в волшебство, оно повсюду!, — написал лапландский Дед Мороз.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

В Великом Устюге ждут 50 тысяч гостей

Конечно, больше всего гостей у главного Деда Мороза.

— Туристический отдел АО «Дед Мороз» ожидает за зимний сезон более 50 тысяч туристов, что на 20% больше чем в прошлом году. На данный момент январские праздники полностью проданы, на январь — февраль глубина продаж составляет 80%, — сообщили в резиденции волшебника.

Впрочем, это все-таки в два раза меньше, чем в рекордный «допандемийный» год. Тогда в Великий Устюг приехали 100 тысяч мечтателей.

Лего майнкрафт, муравьиная ферма и зубная фея

По словам зимних волшебников, детские мечты поменялись, а письма видоизменились.

— Раньше ребята писали с интересом, для них это был целый новогодний квест. Спрашивали, как у меня дела, рассказывали, как вели себя целый год, желали здоровья, долгих лет жизни, счастья и так далее. А теперь зачастую детки переходят сразу к делу, порой даже не здороваясь: Талвиукко, привет, я хочу.... Подарки, запросы, как и у всех одинаковые. Мои помощники пунники(лесные веселые гномики) научили меня слову «тренд». Так вот просят, а иногда даже требуют, все то, что находится в тренде. Вышел на телевизоре новый мультик, пожалуйста, все герои этого мультфильма должны оказаться на столе ребенка. Новая игра, конечно, сразу в компьютер или на приставку. Мой личный рейтинг популярных хотелок: первое место — лего «Майнкрафт»; второе место — животное (щенок, хомячок, улитка, кошечка и даже муравьи, да дети и их просят); третье место — мягкие игрушки типа гусь-обнимусь, уточка-лалафанфан, авокадо, акула или кот-батон, — рассказал карельский Дед Мороз.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Среди необычных и трогательных желаний Талвиукко припомнил детские мечты стать дворником, чтобы лично навести порядок во дворе и городе, и зубной феей, «чтобы по ночам собирать зубы так как у бабушки мечтательницы их не хватает».

У Деда Мороза из Великого Устюга обычно просят сладости (ведро «чупа-чупса», конфеты); машинки (поезда, автобусы на пульте управления); роботов; коллекции фигурок из современных зарубежных мультфильмов, домашних питомцев, чаще всего собак.

— Особо интересно описание до мельчайших подробностей окраса, — отметили на почте.

По словам почтальонов, самый популярный желаемый подарок у детей и взрослых это также различные современные гаджеты и аксессуары к ним.

— Конечно, мечты детей поменялись, если раньше они просили любой подарок (чаще сладости), то сейчас конкретные запросы с ссылками на интернет-магазины, — рассказали помощники великоустюжского волшебника.

Из необычных просьб — мечты о путешествиях, желание получить в подарок какое-нибудь чудо, суперсилу, шляпу для исполнения желаний на неограниченное количество раз, киндер размером 2 метра.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

— Самая частая просьба от взрослых — мирного неба над головой! — добавили на почте Деда Мороза.

Волшебники рассказали, что примерно треть все писем приходит именно от взрослых. Пишут и студенты, и бизнесмены, и пенсионеры.

— Порой взрослые верят в чудеса больше, чем дети. И желаний у них больше, чем у детей. Просто они боятся в этом признаться. И письма они мне пишут, — сообщила матушка Зима.

— Взрослые тоже пишут, много.... Больше чем детки иногда, но у взрослых все мечты и пожелания, все хотелки духовные, не материальные, как у детей, — добавил Талвиукко.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Сам он мечтает, «чтобы дети со всей страны, как можно дольше верили в волшебство, сказку и чудеса. Ведь они нас окружают и выглядят для каждого по-разному, а их родители никогда не стеснялись почувствовать себя малышом, окунуться в детство и вспомнить все самое приятное, что с ним связано».

