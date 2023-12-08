Татарстанцы стали чаще гостить у Деда Мороза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстанцы стали одними из частых гостей Великого Устюга. Количество туристов выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По числу путешественников, посещающих «сказочную» резиденцию, регион занял второе место. Выше только Самарская область, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе «Мегафона».

Исследование провели на основе обезличенных данных абонентов с сентября 2022 года по ноябрь 2023-го. Выяснилось, что чаще всего жители республики посещали Великий Устюг в январе. При этом число посещений начинает расти уже в ноябре.

За последний месяц Великий Устюг посетили жители Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Буинска, Азнакаево, Лениногорска и Бугульмы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Помимо казанцев, в этом месяце в Великом Устюге побывали жители Зеленодольска, Набережных Челнов, Буинска, Азнакаево, Лениногорска и Бугульмы.

В то же время с начала декабря вырос поток и к татарскому Кыш Бабаю (Деду Морозу). В парке «Лес Чудес» в селе Новый Кырлай уже побывали гости более чем из 10 регионов страны. Чаще всего к нему приезжали жители Башкирии, Мордовии, Марий Эл, Самарской, Кировской и Нижегородской областей.

В первой половине ноября спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в Казани увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активнее всего новогодними героями стали интересоваться в Москве (+98%), Сочи (+97%), Волгограде (+73%) и Екатеринбурге (+69%).

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Айрат Назипов