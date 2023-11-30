Россияне рассказали, где собираются встретить Новый год

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел исследование и узнал, где жители России планируют отмечать Новый год. Чаще всего они планируют провести время дома вместе с близкими.

Большинство респондентов — 77% — собираются остаться на новогоднюю ночь дома. На работе ее проведут 9% опрошенных, причем мужчины чаще, чем женщины (15% против 3%). Уедут в другой российский город 3% опрошенных. Пойдут в гости 2% участников исследования. Столько же будут встречать Новый год за городом, на даче или в деревне. Еще 2% собираются отправиться на уличные гулянья, за границу или на туристическую базу.

realnoevremya.ru (архив)

Интересно, что год к году выросло количество опрошенных, которые встретят новогоднюю ночь за работой (9% против 6%).

Напомним, самым популярным местом для корпоративных празднований Нового года стал ресторан — его выбрали 32% работодателей. Также новогодние вечеринки пройдут в офисе (18%) и за городом (2%). Сотрудников еще 2% компаний ждут онлайн-корпоративы. Другие форматы празднований выбрали 6% предприятий и организаций. Не организует новогодние вечеринки каждый пятый работодатель.

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Галия Гарифуллина