Жители Казани рассказали о худших новогодних подарках, которые получали

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Наиболее неудачными подарками на Новый год казанцы назвали предметы одежды. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Лидерами топа худших подарков стали элементы одежды (13% ответов). Горожане не рады носкам, халатам, свитерам, футболкам, шапкам и шарфам, особенно в новогоднем стиле. Второе место заняли товары для красоты и гигиены — их выбрали 7% респондентов. На третьей строчке рейтинга неудачных подарков оказались сувениры, сладости и кухонная утварь (по 5%).

Также казанцам не нравится получать полотенца, канцелярские принадлежности, товары для спорта, постельное белье, цветы, паззлы, аксессуары (4%). По мнению 2% опрошенных, хуже всего узнать перед Новым годом дурные известия или не чувствовать праздничного настроения. А 12% самым неудачным вариантом назвали отсутствие поздравлений. При этом каждый третий участник исследования рассказал, что ему дарили только хорошие подарки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мужчин больше, чем женщин, раздражает, когда в качестве подарков преподносят предметы одежды. А представительниц прекрасного пола чаще смущают сувениры и кухонные принадлежности.

Напомним, о намерении преподнести коллегам подарки на Новый год рассказали 79% россиян. На свой вкус покупают презенты 63% граждан. По итогам жеребьевки или игры в «Тайного Санту» выбирают подарки 16% респондентов. Каждый четвертый — 21% — просто ничего не дарит.

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Галия Гарифуллина