Россияне рассказали, что подарят детям на Новый год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самым популярным новогодним подарком для детей у жителей России оказался сладкий набор. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование платежной системы «Мир».

Каждый второй респондент — 52% — собирается положить под новогоднюю елку сладкий набор. Также в тройку популярных подарков для детей вошли игрушки (их планируют вручить 48% опрошенных) и товары для творчества (32%). Ювелирные украшения подарят детям лишь 3% родителей. Поведут ребенка на новогоднюю елку две трети опрошенных — 66%. Вызывать домой аниматоров в роли Деда Мороза и Снегурочки планирует лишь каждый четвертый.

Более трети россиян — 39% — собираются потратить на праздничный сюрприз для детей до 3 тысяч рублей. Готовы к расходам до 5 тысяч 29% участников исследования. Не согласны экономить на новогодних подарках или развлечениях детей 60% респондентов. Вместо этого они готовы сократить траты на новогодние наряды и поездки — 45%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Опрошенные рассказали, что в течение зимних каникул будут кататься на «ватрушках» или лыжах (51%), а также на коньках (47%). Посмотреть спектакль или посетить кинотеатр всей семьей собираются 41% россиян. На такое времяпровождение россияне готовы потратить больше средств, чем на подарки, — планируемые расходы составляют не менее 3 тысяч рублей.



Напомним, наиболее неудачными подарками на Новый год, которые получали казанцы, стали предметы одежды (13% ответов). Второе место заняли товары для красоты и гигиены — их выбрали 7% респондентов. На третьей строчке рейтинга неудачных подарков оказались сувениры, сладости и кухонная утварь (по 5%). Также казанцам не нравится получать полотенца, канцелярские принадлежности, товары для спорта, постельное белье, цветы, паззлы и аксессуары (4%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина