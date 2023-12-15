Кыш Бабай, Паккайне, Хел Мучи: как называют Деда Мороза в российских регионах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Практически в каждом российском регионе есть свой собственный Дед Мороз, отвечающий за новогодние подарки. Исследователи сервиса Tutu выбрали восемь самых популярных зимних волшебников.

Кыш Бабай, Татарстан — сказочный волшебник, оберегающий домашний очаг и исполняющий детские желания. У татарского дедушки есть дочка Кар Кызы. На Новый год они принимают гостей в резиденции в селе Новый Кырлай примерно в 70 км от Казани.

Паккайне, Карелия — самый молодой Дед Мороз, который носит синий кафтан, а на праздники надевает красную накидку. По преданию, Паккайне — купеческий сын, который родился зимней ночью прямо в санях, поэтому не боится холода. Паккайне не носит бороду, у него нет посоха и мешка с подарками.

Сагаан Убгэн, Бурятия — не просто новогодний волшебник, а божество. Он считается хранителем жизни и долголетия, а также символом плодородия. Сагаан Убгэн носит длинный белый халат и шапку. Неотъемлемые атрибуты, включая бороду и посох, тоже при нем. Несмотря на божественное происхождение, бурятский дедушка ежегодно поздравляет жителей республики с Новым годом.

Чысхаан, Саха (Якутия) — он известен как Владыка холода. Его резиденция находится под землей, в старой штольне рядом с поселком Томтор в сердце Якутии. Это всего в 40 км от полюса холода Оймякон, где температура опускается до минус семидесяти. Но туристов, которые каждый год приезжают проведать волшебника, такие показатели, кажется, совсем не пугают. По легенде, Чысхаан — получеловек-полубык, поэтому на голове у него шапка с рогами. Из одежды предпочитает кафтан и нагрудник с традиционным орнаментом.

Хел Мучи, Чувашия — чувашский Дед Мороз живет вместе с внучкой Юр Пике, которая помогает ему в новогодней мастерской, и лешим Арщюри. Хел Мучи известен как самый музыкальный Дед Мороз России, потому что любит играть на национальных инструментах, которые делает своими руками. Одевается Хел Мучи в темно-зеленые и желтые оттенки: часто на его шубе можно увидеть национальные чувашские узоры. Живет волшебник недалеко от Чебоксар: его резиденция находится в деревне Кшауши.

Ямал Ири, Ямало-Ненецкий АО — хранитель и рассказчик северных легенд. Он знает много замысловатых загадок: они неизменно увлекают его гостей, которых он принимает в традиционном чуме. У ямальского дедушки очень пышная борода и седые волосы. Ямал Ири носит рубаху и сапоги. Живет Дед Мороз в поселке Горнокнязевск.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Якшамо Атя, Мордовия — внешне он похож на славянских богов: у него густые белые волосы, пышные усы и борода. Он носит красное очелье — традиционный головной убор, белую рубаху, подпоясанную красным кушаком, а также белые валенки и шубу. Его посох больше похож на большую рогатину, увешанную бубенцами: именно их звон предупреждает людей о приближении сказочного старца. Якшамо Атя живет не в Мордовии, а в соседней Ульяновской области: его резиденция находится в селе Кивать. Это место стало настоящим центром мордовской культуры, благодаря расположенному там этнографическому комплексу «Масторава».

Тол Бабай, Удмуртия — его считают потомком древнего народа, все представители которого ушли под землю из-за людей. По легенде Тол Бабай не успел шагнуть в портал, так как залюбовался красотой удмуртской природы. С тех пор он творит новогодние чудеса, а еще выступает за любовь к окружающей среде. Тол Бабай носит нарядную шубу фиолетового оттенка, а в руках у него изогнутый посох: он стал таким от долгих странствий.

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Максим Кокунин