Жители Казани рассказали, что хотят изменить в своей жизни в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жители Казани планируют в 2024 году уделять время образованию, близким и увлечениям. Об этом говорится в исследовании SuperJob о том, что горожане планируют изменить в себе с нового года.

Треть респондентов — 32% — заявили, что планируют больше читать и получать новые знания. Чаще бывать с семьей намерены 29% опрошенных, более серьезно относиться к хобби — 26%.

Еще 21% участников исследования важно в следующем году найти вторую половину или начать тренироваться. А 20% респондентов хотели бы больше внимания уделять восстановлению своих сил.

Также в планы казанцев входит переоценка ценностей, ремонт (по 19%) и переезд (18%). Изменением пищевых привычек займутся 16% горожан, изучением иностранного языка — 14%, отказом от вредных привычек — 12%. Еще 10% планируют найти новое окружение. Ничего не хотят менять лишь 8% опрошенных.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мужчины ставят себе цель избавиться от вредных привычек чаще, чем женщины. В свою очередь, последние больше задумываются о том, чтобы пересмотреть свои взгляды на жизнь и изменить рацион питания.

Напомним, планирует свою жизнь каждый второй гражданин России — 56%. Горизонт планирования 20% респондентов — несколько лет, 36% — несколько месяцев. Не продумывают свою жизнь наперед 40% опрошенных: временно отказались от этого 21% россиян, в целом предпочитают принимать решения спонтанно 19%.



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Галия Гарифуллина