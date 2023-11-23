Исследование: преподносят коллегам подарки на Новый год более 70% жителей России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отмечать преддверие Нового года на рабочем месте собираются больше половины жителей России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Mediacom.Expert и Anketolog.ru.

На банкет с коллективом отправятся 42%. Также россиян ждут празднования в ресторане (32%), офисе (26%) и за городом (10%). Также на корпоративах респонденты будут участвовать в творческих мастер-классах (5%), интеллектуальных играх (4%), играть в боулинг или лазертаг (3%).

О намерении преподнести коллегам подарки на Новый год рассказали 79% участников исследования. На свой вкус покупают презенты 63% россиян. По итогам жеребьевки или игры в «Тайного Санту» выбирают подарки 16% респондентов. Каждый четвертый — 21% — просто ничего не дарит.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Собираются израсходовать на подарки от 300 до 500 рублей 32% участников исследования, от 500 до тысячи рублей — 28%. Назвали лимитом 300 рублей 19% опрошенных. Готовы потратить от тысячи до 1,5 тысячи рублей 12% респондентов, более 1,5 тысячи — 10%.

Проведут ноябрьские праздники дома 72% россиян. Поездку по России или за город планируют 26% граждан, а за рубеж — лишь 3%.

Напомним, в Казани более чем на треть — на 37% — увеличился спрос на транспортные перевозки для туристов и автомобильные путешествия с водителем в период новогодних каникул. Больше всего у казанцев интерес вырос к путешествиям на Красную Поляну (+486%) и в Абхазию (+114%).

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Галия Гарифуллина