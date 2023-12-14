Россияне рассказали, о чем мечтают в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самым популярным желанием жителей России стало увеличение заработка. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование Skillfactory и Fitmost.

Чаще всего респонденты в наступающем году мечтают о более высоком доходе — 70%. Также опрошенные хотели бы получить новую профессию (60%) и еженедельно тренироваться (43%). О желании поменять работу рассказали 37% участников исследования. Еще 37% граждан предпочли бы наладить режим сна, а 30% — чаще посещать новые места. Каждый четвертый — 23% — надеется посвящать время увлечениям и освоить новый иностранный язык.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Привычками, от которых россияне планируют отказаться, стали малоподвижный образ жизни и отбои после полуночи (по 19%). Кроме того, опрошенные были бы рады сократить время, которое они проводят в Интернете (15%), отказаться от вредной пищи (14%) и курения (12%).

Напомним, в детстве россияне чаще всего мечтали освоить профессии актера, доктора и учителя. Еще по 4% опрошенных заявили, что хотели стать ветеринарами и космонавтами. Мечтали работать музыкантами, летчиками и президентами по 2% россиян, а астрономами, моряками, пожарными и стюардессами — по 1%.

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Галия Гарифуллина