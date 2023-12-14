Большинство жителей России надеются на чудо в следующем году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Чуда в 2024 году ожидают 61% россиян. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «АльфаСтрахования».

Каждый второй респондент, 54%, связывает чудо с денежными средствами — увеличением заработка, дополнительными выплатами. Каждый третий надеется на чудо в отношениях. Волшебства на работе ожидают 11%. В то, что обычай сжигать записку с желанием под бой курантов и пить пепел с бокалом шампанского поможет мечте сбыться, верят 17% россиян. На письмо Деду Морозу рассчитывают 14%, а карту желаний создают 9% респондентов.

Работать над собой опрошенные тоже готовы. Собираются увеличить доход 55,5% из них, прийти в форму — 12%. Построить отношения и родить малыша хотели бы по 8,3% участников исследования. Также в числе планов россиян — получить новую должность (7%) и открыть свое дело (5%). Поездками грезят 2,6% участников исследования, славой — только 1,3%.

Напомним, недавно жители России рассказали, что купили бы в случае неожиданного получения миллиона рублей. Самым популярным приобретением россиян стала бы недвижимость — ее выбрали 36%. Также востребованы путешествия (15%), запуск собственного дела (12%) и закрытие долгов (10%).

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Галия Гарифуллина