День в истории 7 декабря: визит главы Ирана, назначение дня выборов президента России, три года «делу «Финико»

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 7 декабря 2023 года

Фото: коллаж realnoevremya.ru

7 декабря Совет Федерации на заседании рассмотрит постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года, в Россию приедет президент Ирана Ибрахим Раиси. В мире отмечают Международный день гражданской авиации, в России — День Эрмитажа. Два года назад президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по видеосвязи провели двухчасовой саммит, три года назад в Татарстане возбудили дело об организации финансовой пирамиды «Финико», 35 лет назад в результате землетрясения разрушен город Спитак в Армении. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка дня

Совет Федерации на заседании рассмотрит постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Напомним, в 2018 году они прошли 18 марта. Действующий президент России Владимир Путин пока не выступал с официальными заявлениями касательно своего участия в президентских выборах в 2024 году.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Россию приедет президент Ирана Ибрахим Раиси. Ожидается, что состоятся российско-иранские переговоры.

В Казани пройдет заседание Контрольной комиссии Федерального казначейства по рассмотрению результатов контрольного мероприятия по теме: «Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

Встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с президентом Молодежного форума Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) Тахой Айханом. Последний раз они встречались в августе 2023-го.

Также Рустам Минниханов встретится с председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрием Свищевым.

Оглашение итогов Года педагога и наставника в Казани в КРК «Пирамида».

Матч Континентальной хоккейной лиги — казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».

Кто родился: Любовь Авдонина и Роман Фатхутдинов

1890 — один из основоположников советской сердечно-сосудистой хирургии Александр Бакулев (умер в 1967 году).

1926 — народный артист РСФСР Петр Вельяминов (умер в 2009 году).

1962 — председатель Общественного совета при Минстрое Татарстана Ринат Абдуллин.

1972 — заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану — заместитель главного государственного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина.

1982 — бывший замглавы Минцифры Татарстана Радик Гисмятов. Накануне стало известно, что он покинул должность замминистра по делам ГО и ЧС Татарстана.

1985 — глава администрации Советского района исполнительного комитета Казани Роман Фатхутдинов.

Кто скончался: Салих Батыев и Мидхат Шарифуллин

1894 — автор проекта и руководитель строительства Суэцкого канала Фердинанд де Лессепс.

1985 — председатель Президиума Верховного Совета Татарстана в 1960—1983 годах Салих Батыев.

взято realnoevremya.ru с gossov.tatarstan.ru

2001 — советский писатель, Герой Социалистического Труда Анатолий Ананьев.

2012 — северокорейский боец-диверсант У Ён Гак. Известен тем, что дольше всех в мире просидел в одиночной камере — 41 год.

2020 — первый директор Госжилфонда Татарстана Мидхат Шарифуллин.

Праздники: Международный день гражданской авиации и День инженерно-авиационной службы ВКС России

Международный день гражданской авиации. Учрежден генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в декабре 1996 года для информирования общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств. Праздник начал отмечаться еще раньше — в 1994 году, в связи 50-летней годовщиной подписания Международной конвенции о гражданской авиации в Чикаго, в соответствии с которой была создана Ассамблея Международной организации гражданской авиации.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

День инженерно-авиационной службы ВКС России. Неофициальный праздник, который появился в связи с тем, что 7 декабря 1916 года была создана отдельная технико-эксплуатационная служба в структуре военной авиации.

День Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Он был основан 7 декабря 1764 года и возник как частная коллекция произведений искусства Екатерины II. Дата основания связана с тем, что в этот день императрица приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Иоганна Гоцковского.

События в истории: саммит Путина и Байдена, уголовное дело об организации финансовой пирамиды «Финико»

1703 — Великий шторм в Англии, в результате которого погибло 10 тысяч человек и затонуло 100 кораблей.

1732 — в Лондоне был открыт Королевский театр «Ковент-Гарден».

1934 — образованы Кировская, Омская, Оренбургская области и Красноярский край.

1941 — в рамках Второй мировой войны Япония напала на Перл-Харбор. В результате США вступили в войну.

1956 — образован Приволжский район Казани.

1982 — в американском Техасе впервые осуществили смертную казнь при помощи инъекции.

1988 — в результате землетрясения разрушен город Спитак в Армении, погибли 25 тысяч человек.

1995 — под Хабаровском разбился Ту-154. Погибли 98 человек.

2016 — татарстанский спортсмен Александр Красных стал обладателем серебряной медали в первый день чемпионата мира на короткой воде. В этом году он завершил карьеру.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК «Синтез»

2017 — в Вене на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ прошла встреча один на один глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина. Она произошла впервые с 2014 года.

2017 — бывший премьер-министр РТ Ильдар Халиков возглавил Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России (АЮР).

2017 — Мальта сообщила о намерении открыть консульство в Казани. По состоянию на 2023 год оно так и не было открыто.

2018 — правительство Татарстана приступило к ликвидации промплощадки «Алабуга», которая соседствует с особой экономической зоной «Алабуга».

2018 — глава Башкирии Радий Хабиров отдал шихан Куштау на разработку БСК.

2020 — в Татарстане возбудили дело об организации финансовой пирамиды «Финико».

2021 — президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по видеосвязи провели двухчасовой саммит. Лидеры стран вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны и подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для работы в сегодняшних реалиях.

2021 — новым гендиректором Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» назначен Владимир Гинсбург.