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В Казани умер первый директор Госжилфонда Татарстана Мидхат Шарифуллин

15:38, 07.12.2020 1
В Казани умер первый директор Госжилфонда Татарстана Мидхат Шарифуллин
Фото: gilfondrt.ru

Госжилфонд Татарстана сообщил о смерти первого директора организации Мидхата Шарифуллина. Он скончался в воскресенье, 6 декабря.

«Он был первым директором Госжилфонда, внес бесценный вклад в дальнейшие развитие ГЖФ, долгие годы проработав советником исполнительного директора», — говорится в сообщении ГЖФ.

В 1970-е годы Мидхат Газизович руководил казанской школой №15. В 90-е он возглавил Верховный совет РТ по народному образованию, науке и воспитанию.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:59
    Что такое Верховный Совет РТ по народному образованию науке и воспитанию? Был такой?
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