В Казани умер первый директор Госжилфонда Татарстана Мидхат Шарифуллин
Госжилфонд Татарстана сообщил о смерти первого директора организации Мидхата Шарифуллина. Он скончался в воскресенье, 6 декабря.
«Он был первым директором Госжилфонда, внес бесценный вклад в дальнейшие развитие ГЖФ, долгие годы проработав советником исполнительного директора», — говорится в сообщении ГЖФ.
В 1970-е годы Мидхат Газизович руководил казанской школой №15. В 90-е он возглавил Верховный совет РТ по народному образованию, науке и воспитанию.Общество Татарстан
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