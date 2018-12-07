Татарстан ликвидирует промплощадку «Алабуга»

Правительство Татарстана приступило к ликвидации госучреждения «Дирекция инвестиционных программ на территории промышленной площадки «Алабуга».

В правительстве республики объяснили меры повышением «эффективности расходов бюджета» и унификацией госрегулирования инвестиционной деятельности.



Статус резидента промплощадки освобождал предприятия от налога на имущество и давал послабления по налогу на прибыль, пишет «Коммерсант». Отмечается, что из-за ликвидации льготного режима потери на одного резидента могут достигать 20 млн рублей в год.

Так, договор о льготах будет продлен только с руководством швейцарского «Эфтек (Елабуга)» — производит полимерные покрытия для автопрома, выручка за 2017 год — 721,2 млн рублей.

По словам руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, которая выступила инициатором ликвидации, у остальных предприятий промплощадки сроки договоров истекли.

С промплощадкой соседствует крупнейшая в РФ особая экономическая зона «Алабуга», где заверили, что ликвидация дирекции промплощадки «Алабуга» никак не отразится на деятельности ОЭЗ.

Напомним, «Алабуга» признана самой привлекательной ОЭЗ России для инвестиций.