Татарстан ликвидирует промплощадку «Алабуга»
Правительство Татарстана приступило к ликвидации госучреждения «Дирекция инвестиционных программ на территории промышленной площадки «Алабуга».
В правительстве республики объяснили меры повышением «эффективности расходов бюджета» и унификацией госрегулирования инвестиционной деятельности.
Статус резидента промплощадки освобождал предприятия от налога на имущество и давал послабления по налогу на прибыль, пишет «Коммерсант». Отмечается, что из-за ликвидации льготного режима потери на одного резидента могут достигать 20 млн рублей в год.
Так, договор о льготах будет продлен только с руководством швейцарского «Эфтек (Елабуга)» — производит полимерные покрытия для автопрома, выручка за 2017 год — 721,2 млн рублей.
По словам руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, которая выступила инициатором ликвидации, у остальных предприятий промплощадки сроки договоров истекли.
С промплощадкой соседствует крупнейшая в РФ особая экономическая зона «Алабуга», где заверили, что ликвидация дирекции промплощадки «Алабуга» никак не отразится на деятельности ОЭЗ.
Напомним, «Алабуга» признана самой привлекательной ОЭЗ России для инвестиций.ЭкономикаИнвестиции Татарстан
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