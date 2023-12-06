День в истории 6 декабря: монголо-татары взяли Киев, родился Тихомирнов и умер Айдинов, Путин едет к арабам
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 6 декабря 2023 года
6 декабря президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ, а раис Татарстана Рустам Минниханов в качестве председателя комиссии Государственного совета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» проведет совместное заседание с Комитетом Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В мире отмечается День Санта-Клауса, в России — День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД. Год назад в Набережных Челнах у частной семейной школы «Смеем мечтать» установили памятник Иосифу Сталину, 6 лет назад президент России Владимир Путин официально объявил о намерении участвовать в выборах 2018 года, 106 лет назад парламент Финляндии принял решение об отделении из состава России и получении статуса независимого государства. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ. Последний раз он посещал эти страны еще до пандемии, в 2019 году. Напомним, 4 года назад в Объединенных Арабских Эмиратах Путина встречали с российским триколором в небе, его сопровождал эскорт из всадников с флагами двух стран в руках, а на машины местной полиции нанесли надпись ДПС.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов в качестве председателя комиссии Государственного совета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» проведет совместное заседание с Комитетом Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
- Совместное заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению Российского венчурного форума и Наблюдательного совета Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана. Его проведет премьер-министр республики Алексей Песошин. Напомним, в начале ноября главу ИВФ Айнура Айдельдинова, занимавшего этот пост с 2007 года, сменил экс-директор по инновациям департамента стратегии, инноваций и маркетинга ПАО «Ак Барс» Банк» Дамир Галиев.
- Единая лига ВТБ — казанский УНИКС против «Пари-НН».
Кто родился: Альмир Абашев, Николай Суржко и Риваль Зиганшин
- 1884 — гармонист-виртуоз, первый татарский профессиональный гармонист, народный артист ТАССР Файзулла Туишев (умер в 1958 году).
- 1889 — революционер, один из организаторов советской милиции Виктор Тихомирнов (умер в 1919 году). Его имя носит одна из улиц в центре Казани.
- 1949 — народная артистка России Ольга Науменко.
- 1960 — директор АО «Барс Авто» Риваль Зиганшин.
- 1957 — советский и российский артист эстрады, юморист, губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов (погиб в 2005 году в результате ДТП).
- 1965 — заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко.
- 1973 — руководитель исполкома Бугульмы Михаил Конков.
- 1974 — заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» Жанна Халиуллина.
- 1975 — первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.
- 1976 — помощник раиса Татарстана Альберт Нафигин.
Кто скончался: Галимжан Баруди, Артем Айдинов
- 1855 — немецкий банкир, один из основателей династии Ротшильдов Амшель Ротшильд.
- 1889 — первый и единственный президент Конфедеративных Штатов Америки Джефферсон Дэвис.
- 1892 — изобретатель, основатель фирмы Siemens AG Вернер фон Сименс.
- 1921 — татарский педагог и богослов Галимджан Баруди. Его имя носит улица в Московском районе Казани.
- 1965 — в схватке со «шпаной» погиб член боевой комсомольской дружины Казанского авиационного института Артем Айдинов. В честь него названа улица в Казани.
- 2019 — судья Арбитражного суда РТ 57-летний Андрей Юшков.
- 2020 — футболист, автор «золотого гола» российского футбола Виктор Понедельник.
- 2021 — бывший первый секретарь Высокогорского райкома КПСС ТАССР, участник Великой Отечественной войны Абдрахим Муртазин.
Праздники: День памяти Александра Невского и День рождения Санта-Клауса
- День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России. Они появились 6 декабря 1991 года, а сам праздник установили 25 лет спустя, 23 ноября 2016 года.
- День памяти великого князя Александра Невского. В этот день в 1263 году князь был погребен в Рождество-Богородичном монастыре во Владимире.
- День рождения Санта-Клауса. Праздник появился в связи с тем, что первоначально 6 декабря, в день святого Николая Чудотворца (его отождествляют с Санта-Клаусом, — прим. ред.) по церковному календарю, в странах Европы было принято подкладывать детям ночью подарки от его имени.
События в истории: «Кровь в бассейне», независимость Финляндии и Ирландии
- 1240 — монголо-татарские войска захватили Киев.
- 1492 — Христофор Колумб открыл остров Гаити.
- 1590 — царским указом был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому.
- 1741 — в России в результате дворцового переворота на престол взошла Елизавета Петровна.
- 1905 — провозглашена Красноярская Республика, которая просуществовала всего 18 дней, с 9 по 27 декабря 1905 года.
- 1917 — парламент Финляндии принял решение об отделении из состава России и получении статуса независимого государства.
- 1921 — подписан Англо-ирландский договор. По нему ровно через год Ирландия получила независимость.
- 1946 — инженер компании Raytheon и изобретатель Перси Спенсер получил патент на микроволновую печь.
- 1956 — «Кровь в бассейне», матч ватерпольного турнира Олимпийских игр в Мельбурне между сборными СССР и Венгрии. Он состоялся менее чем через месяц после подавления советскими войсками Венгерского восстания 1956 года, и обстановка перед матчем была накалена до предела. Свое название в СМИ матч получил благодаря обошедшим мир кадрам, на которых игрок сборной Венгрии Эрвин Задор выходит из воды с сильным рассечением брови.
- 1997 — военно-транспортный самолет Ан-124 ВВС России упал на жилой дом в Иркутске. Погибли 72 человека.
- 2000 — открыт химический элемент ливерморий.
- 2011 — из-за неблагоприятных погодных условий в Татарстане 18 640 человек из Альметьевского, Чистопольского, Нурлатского, Аксубаевского, Черемшанского, Заинского, Спасского, Мамадышского, Тукаевского, Муслюмовского, Сабинского, Елабужского и Сармановского районов остались без электричества.
- 2017 — президент России Владимир Путин официально объявил о намерении участвовать в выборах 2018 года.
- 2017 — Генштаб РФ объявил об освобождении Сирии от «Исламского государства»*.
- 2019 — Туркменистан объявил об открытии генерального консульства в Казани.
- 2019 — президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный географ России».
- 2021 — в России зарегистрировали первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон».
- 2022 — в Набережных Челнах у частной семейной школы «Смеем мечтать» установили памятник Иосифу Сталину.
*Международная террористическая организация «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признана террористической. Ее деятельность на территории России запрещена.
комментарии
Спасибо.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/297472-den-v-istorii-6-dekabrya
6 декабря 1590 г. - трагическая дата объявления рабства для населения России. Одним росчерком пера. Вот что значит единоличное правление, и никто не мог застраховать население от самодура на троне (или же боярская дума решала?).