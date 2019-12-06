В РФ появилось звание «Заслуженный географ России»

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почётного звания «Заслуженный географ России».

Согласно документу, звание будет присваиваться высокопрофессиональным специалистам в области географии за личные заслуги в совершении географических открытий, проведении научных экспедиций и исследований. Также заслуженным географом России можно стать за выполнение работ по созданию географических каталогов, атласов, научно-популярных изданий, справочников, в том числе на языках народов России.

Звание будет присваиваться при наличии 20 лет профессионального стажа, а также отраслевых наград (поощрений) федеральных, региональных властей или Русского географического общества.

Ранее Путин поручил правительству РФ установить 18 августа День географа.