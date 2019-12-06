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Туркмения открывает генеральное консульство в Казани

23:25, 06.12.2019
Туркмения открывает генеральное консульство в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Туркмения открывает генеральное консульство в Казани.Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает для дальнейшего развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Россией и эффективного оказания населению консульских услуг открыть генеральное консульство Туркменистана в РФ в Казани, передает «РИА Новости».

Отмечается, что это уже второе генеральное консульство Туркменистана в России. Первое было открыто в Астрахани в феврале 2013 года.

ОбществоВласть Татарстан
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