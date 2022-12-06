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Директор челнинской школы о памятнике Сталину: «Пусть подрастающее поколение видит пример»

16:40, 06.12.2022 9
Директор челнинской школы о памятнике Сталину: «Пусть подрастающее поколение видит пример»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Евтешин

Директор частной семейной школы «Смеем мечтать» в Набережных Челнах Максим Евтешин рассказал «Реальному времени» о причине решения об установке памятника Иосифу Сталину на территории учебного заведения. Как отметил собеседник нашего издания, сейчас на их территории производятся монтажные работы скульптурной композиции.

— Композиция возводится с целью поднятия интереса учащихся к нашей недавней истории, без привязки ее к роли отдельной личности, о которой можно рассуждать бесконечно и никогда не прийти к истине, — сказал нам директор.

Как добавил Евтешин, за период правления Иосифа Сталина в СССР ежегодно снижались розничные цены, построили больше 1500 крупнейших индустриальных объектов и первую в мире атомную электростанцию, а также обеспечили население бесплатным жильем, образованием и медициной.

— Пусть подрастающее поколение видит пример того, что данные достижения были возможны в нашей стране, верят и пробуют повторить и превзойти все благие свершения сталинской эпохи, — добавил директор.

Фото: realnoevremya.ru/ Сергей Афанасьев (архив)

Напомним, это не первый случай установки памятника Иосифу Сталину. В 2019 году член КПРФ Георгий Абиев установил рядом с домом в поселке Сосновка трехметровую статую в честь советского вождя. На торжественном открытии монумента присутствовало руководство крайкома и другие представители партии.

Спустя год к такой же идее пришел глава нижегородского отделения КПРФ Алексей Зоров. В июне 2020 года он открыл монумент, посвященный Сталину, на своем участке. При этом глава местной администрации выступал против и хотел привлечь Зорова к административной ответственности. Но в полиции это делать отказались.

Впрочем, некоторые возводят и виртуальные памятники Сталину. С середины октября 2022 года инсталляцию можно увидеть в центре Челябинска. Чтобы посмотреть на виртуального Сталина, нужно подойти к информационной стеле с QR-кодом и скачать приложение.

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Айрат Назипов
ОбществоИсторияКультура Татарстан

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комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 16:43
    ага 20 млн в колеективазацию убил
    врага допустил до москвы и волги и потери 40 млн убитыми
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  • Анонимно 16:54
    После рассекречивания документов старет ясно кто кем был и что творил. Те кто числится героем, может оказаться врагом
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    Анонимно 17:41
    уже рассекретили. 10 млн семей сослали в сибирь как кулаков. СЛова сталина. он же сказал что все они умерли в первый год ссылки
    семьи тогда были в пять человек
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  • Анонимно 17:02
    Пусть его расстрельные Сталинские списки покажут, с его подписями на более чем 40 тысячь невинноубиенных жертв политических репрессий
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    Анонимно 17:41
    уже всё показано
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    Анонимно 17:56
    Детям этой школы в Набережных Челнах пусть покажут и этому директору-провокатору
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  • Анонимно 17:05
    История всегда черно- белая, было все. И достижения и трагедии. Из этого надо делать выводы, а не отрицать историю.
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    Анонимно 17:42
    давайте памятник чикатилло поставим зачем отрицать историю?

    достижений не было были только трагедии! при йосе
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    Анонимно 17:50
    памятники тоже необязательно такие провокационные ставить
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  • Анонимно 17:50
    мда, действительно тай типкэн
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