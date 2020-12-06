Умер автор «золотого гола» российского футбола Виктор Понедельник

В субботу, 5 декабря, стало известно о смерти легендарного советского футболиста Виктора Понедельника. Он был автором «золотого гола» российского футбола.

О смерти бывшего спортсмена написала в Facebook его дочь Анастасия Понедельник.

Футболист стал главной звездой финального матча чемпионата Европы по футболу 1960 года, в котором сошлись сборные СССР и Югославии. Во время той игры Понедельник забил головой победный гол в дополнительное время. В результате Советский Союз выиграл со счетом 2:1.

В составе сборной СССР он провел 29 матчей и забил 20 мячей. Играл за ростовские «Ростсельмаш» и СКА.