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Умер автор «золотого гола» российского футбола Виктор Понедельник

02:23, 06.12.2020
Умер автор «золотого гола» российского футбола Виктор Понедельник
Фото: fc-rostov.ru

В субботу, 5 декабря, стало известно о смерти легендарного советского футболиста Виктора Понедельника. Он был автором «золотого гола» российского футбола.

О смерти бывшего спортсмена написала в Facebook его дочь Анастасия Понедельник.

Папочка, покойся с миром

Опубликовано Nastia Ponedelnik Суббота, 5 декабря 2020 г.

Футболист стал главной звездой финального матча чемпионата Европы по футболу 1960 года, в котором сошлись сборные СССР и Югославии. Во время той игры Понедельник забил головой победный гол в дополнительное время. В результате Советский Союз выиграл со счетом 2:1.

В составе сборной СССР он провел 29 матчей и забил 20 мячей. Играл за ростовские «Ростсельмаш» и СКА.

СпортФутбол
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