Умер автор «золотого гола» российского футбола Виктор Понедельник
В субботу, 5 декабря, стало известно о смерти легендарного советского футболиста Виктора Понедельника. Он был автором «золотого гола» российского футбола.
О смерти бывшего спортсмена написала в Facebook его дочь Анастасия Понедельник.
Папочка, покойся с миромОпубликовано Nastia Ponedelnik Суббота, 5 декабря 2020 г.
Футболист стал главной звездой финального матча чемпионата Европы по футболу 1960 года, в котором сошлись сборные СССР и Югославии. Во время той игры Понедельник забил головой победный гол в дополнительное время. В результате Советский Союз выиграл со счетом 2:1.
В составе сборной СССР он провел 29 матчей и забил 20 мячей. Играл за ростовские «Ростсельмаш» и СКА.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым