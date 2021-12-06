В России выявили омикрон-штамм коронавируса

В России впервые выявили омикрон-штамм коронавируса. Он подтвердился у двух граждан, прибывших из ЮАР, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что с коронавирусом из ЮАР в Россию вернулись девять человек. Их поместили на самоизоляцию, чтобы проверить штамм.

Правительство России по поручению президента РФ Владимира Путина уже разрабатывает план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон». Впервые эту мутацию выявили в ЮАР. Штамм уже распространился по многим странам.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ВОЗ заверили, что пока в мире не зарегистрирован ни один случай смерти от штамма коронавируса «омикрон». Для определения заразности «омикрона» экспертам организации потребуется еще несколько недель.



Татьяна Демина