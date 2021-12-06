Умер бывший первый секретарь Высокогорского райкома КПСС ТАССР Абдрахим Муртазин

5 декабря 2021 года скончался бывший первый секретарь Высокогорского райкома КПСС ТАССР, участник Великой Отечественной войны Абдрахим Муртазинович Муртазин. Ему было 94 года.

Он родился в 1927 году в селе Мульма Арского кантона Татарской АССР. В 14 лет начал работать в колхозе Высокогорского района. В 1944 году был призван в армию и направлен на Северный флот, где прослужил до 1950 года. После окончания военной службы работал в комсомольских и партийных органах Высокогорского района. Окончив Казанскую высшую партийную школу при Татарском обкоме КПСС, в 1960 году избран вторым секретарем Высокогорского райкома КПСС, затем возглавлял исполком Высокогорского районного Совета.

В 1965 году Абдрахим Муртазин был избран первым секретарем Высокогорского райкома КПСС и проработал на этом посту 23 года. В 1988 году он стал помощником генерального директора по сельскохозяйственному производству Казанского оптико-механического завода, после чего вышел на пенсию.

Фото: biektaw.ru

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Дарья Акимова