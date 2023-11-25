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День в истории 25 ноября: «Керченский таран», юбилей Асфана Галявова, спортивная суббота

07:00, 25.11.2023

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 25 ноября 2023 года

День в истории 25 ноября: «Керченский таран», юбилей Асфана Галявова, спортивная суббота
Фото: коллаж realnoevremya.ru

25 ноября, помимо традиционных субботних совещаний, пройдут сразу несколько спортивных матчей, в том числе казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с подмосковным «Витязем», а женская волейбольная команда «Динамо-Ак Барс» поборется за путевку в финал Кубка России, отметят Международный день осведомленности об ауре, в России — День военного миротворца. Год назад в Татарстане ввели запрет на беспилотники, а 356 лет назад произошло одно из крупнейших по числу жертв землетрясение — в азербайджанском городе Шемах. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка дня

  • Традиционные субботние совещания в Кабмине Татарстана.
  • Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с подмосковным «Витязем».
  • Чемпионат России по водному поло — казанский «КОС-Синтез-УОР» против московского «МКСШОР «Восток».
  • Чемпионат России по хоккею с мячом — «Ак Барс-Динамо» против мурманского «Мурмана».
  • Чемпионат России по водному поло — казанский «КОС-Синтез» против московского «МКСШОР «Восток-2».
предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • Игра полуфинала Кубка России по волейболу среди женских команд между казанским «Динамо-Ак Барс» и питерским клубом «Ленинградка».
  • XI музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей».

Кто родился: сооснователь Mercedes-Benz и глава ТТС

  • 1844 — немецкий инженер, изобретатель, сооснователь Mercedes-Benz Карл Бенц.
realnoevremya.ru/Олег Тихонов
  • 1887 — советский ученый-генетик Николай Вавилов.
  • 1895 (или 1900) — предприниматель, писатель и журналист Хасан Хамидулла. Выпускал газету «Мәгърифәт» («Образование») и журнал «Шимал очкыннары» («Северные искры»).
  • 1904 — дирижер, пианист и педагог Ильяс Аухадеев. Возглавлял Казанское музыкальное училище, которому позже присвоили его имя.
скриншот realnoevremya.ru
  • 1946 — казанский художник Рушан Шамсутдинов. Работал в газетах и журналах, на Казанской сувенирной фабрике, в Министерстве сельского хозяйства, в Татарском издательстве и журнале «Мирас», оформив, в частности, более 500 книг.
  • 1959 — председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев.
realnoevremya.ru/Владимир Васильев
  • 1963 — экс-генеральный директор МУП «Метроэлектротранс», глава АО «РПО «Таткоммунэнерго» Асфан Галявов.
realnoevremya.ru/Ирина Плотникова
  • 1988 — прокурор Мамадышского района РТ Евгений Почкин.

Кто скончался: Кастро и Марадона

  • 2016 — авиаконструктор, один из создателей истребителя МиГ-29 Иван Микоян.
  • 2016 — кубинский революционер Фидель Кастро.
  • 2019 — советская разведчица Гоар Вартанян. Участвовала в срыве попытки покушения на Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля во время их встречи в Тегеране в 1943 году
  • 2019 — советский писатель и диссидент Михаил Хейфец.
  • 2020 — легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Признан ФИФА одним из самых лучших игроков XX века.

Праздники: День расплывных лиц и День пресыщения

  • Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
  • Международный день осведомленности об ауре.
  • День смотрения по сторонам.
  • День российского военного миротворца.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • День расплывных лиц.
  • День пресыщения.
  • День эвакуации в Нью-Йорке.

      События в истории:

      • 1667 — землетрясение в азербайджанском Шемахе, в результате которого погибли 80 тысяч человек. Одно из крупнейших землетрясений по числу жертв в истории.
      • 1735 — отлит Царь-колокол.
      • 1867 — Альфред Нобель запатентовал динамит.
      • 1918 — коллегия отдела высших учебных заведений Наркомпроса постановила разрешить открыть в Казанском университете лесной факультет.
      • 1940 — в мультфильме Уолтера Ланца впервые появился персонаж Вуди Вудпекер.
      • 1946 — основание Московского физико-технического института.
      • 1993 — расстрел в клубе завода «Рязсельмаш» в Рязани. В результате ЧП погибли восемь человек. Считается одной из самых жестоких бандитских разборок начала 1990-х годов.
      • 2018 — инцидент в Керченском проливе, известный как «Керченский таран» и «Азовский кризис». Три военных украинских корабля пересекли государственную границу России — они пытались пройти из Одессы в Мариуполь. ФСБ обстреляла их, в результате пострадали три человека. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России освободить задержанные украинские корабли и моряков. Затем он ввел в стране военное положение.
      • 2020 — правительство Татарстана утвердило проект планировки правого берега Казанки. В границах улиц Амирхана, Чистопольской и Гаврилова появятся ТЦ, гостиница, Ледовый дворец, Центр пляжных видов спорта и другие объекты.
      • 2021 — на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв. В результате погиб 51 человек, 106 пострадали.
      • 2022 — на территории Татарстана запретили использовать беспилотные воздушные суда.
      Дарья Пинегина
      Общество Татарстан
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