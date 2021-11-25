В Кузбассе в результате пожара на шахте «Листвяжная» погиб человек
В результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб один человек, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
Число пострадавших выросло до 43, двое в тяжелом состоянии, у 41 человека состояние определено как легкой и средней тяжести.
К месту происшествия вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту, сообщает RT.
Всего в шахте находилось 287 человек. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
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