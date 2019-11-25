День в истории: создание динамита, рождение Пирогова и смерть Фиделя Кастро

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 24 ноября. В этот день отмечают:

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Праздник урожая в Туркмении

В этот день произошло:

1735 — отлит Царь-колокол

1867 — Альфред Нобель запатентовал динамит

1940 — в мультфильме Уолтера Ланца впервые появился персонаж Вуди Вудпекер

1946 — официальная дата основания Московского физико-технического института

1993 — одна из самых жестоких бандитских разборок начала 1990-х годов — расстрел в клубе завода «Рязсельмаш» города Рязань. Погибли 8, ранены 9 человек. Организатор расстрела — Слоновская ОПГ

В этот день родились:

1717 — Александр Сумароков (ум. 1777), русский поэт, драматург, литературный критик

1810 — Николай Пирогов (ум. 1881), русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог

1844 — Карл Бенц (ум. 1929), немецкий инженер, изобретатель, сооснователь Mercedes-Benz

1887 — Николай Вавилов (ум. 1943), русский советский учёный-генетик, селекционер

1895 — Анастас Микоян (ум. 1978), советский государственный и партийный деятель

1915 — Аугусто Пиночет (ум. 2006), президент Чили (1974—1990), диктатор

Ушли из жизни: