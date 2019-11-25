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День в истории: создание динамита, рождение Пирогова и смерть Фиделя Кастро

00:28, 25.11.2019
День в истории: создание динамита, рождение Пирогова и смерть Фиделя Кастро
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 24 ноября. В этот день отмечают:

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Праздник урожая в Туркмении

В этот день произошло:

  • 1735 — отлит Царь-колокол
  • 1867 — Альфред Нобель запатентовал динамит
  • 1940 — в мультфильме Уолтера Ланца впервые появился персонаж Вуди Вудпекер
  • 1946 — официальная дата основания Московского физико-технического института
  • 1993 — одна из самых жестоких бандитских разборок начала 1990-х годов — расстрел в клубе завода «Рязсельмаш» города Рязань. Погибли 8, ранены 9 человек. Организатор расстрела — Слоновская ОПГ

В этот день родились:

  • 1717 — Александр Сумароков (ум. 1777), русский поэт, драматург, литературный критик
  • 1810 — Николай Пирогов (ум. 1881), русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог
  • 1844 — Карл Бенц (ум. 1929), немецкий инженер, изобретатель, сооснователь Mercedes-Benz
  • 1887 — Николай Вавилов (ум. 1943), русский советский учёный-генетик, селекционер
  • 1895 — Анастас Микоян (ум. 1978), советский государственный и партийный деятель
  • 1915 — Аугусто Пиночет (ум. 2006), президент Чили (1974—1990), диктатор

Ушли из жизни:

  • 1956 — Александр Довженко (р. 1894), украинский советский кинорежиссёр, писатель, кинодраматург, народный артист РСФСР
  • 1970 — Юкио Мисима (р. 1925), японский писатель и драматург
  • 1990 — Мераб Мамардашвили (р. 1930), советский философ, профессор МГУ
  • 2016 — Фидель Кастро (р. 1926), кубинский революционер, государственный и политический деятель.
ОбществоИстория
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