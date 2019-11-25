Скончался писатель Михаил Хейфец

Советский писатель и диссидент Михаил Хейфец умер в Иерусалиме на 86-м году жизни.

По словам его дочери Натальи, он страдал хроническими заболеваниями сердца и почек, сообщил "9-ый канал» телевидения Израиля.

Хейфец родился в 1934 году в Ленинграде, окончил литературный факультет Педагогического института имени А.И. Герцена. Михаил Рувимович работал школьным учителем, трудился над книгами про народовольцев, которые издавались в журналах «Советский писатель» и «Молодая гвардия». Хейфец был близким другом Иосифа Бродского, Льва Лосева и многих других литераторов 60-70-х годов.

В 1974 году он был привлечен к уголовной ответственности по статье об антисоветской пропаганде и агитации и приговорен к четырем годам колонии и еще двум годам поселения за предисловие к пятитомнику Бродского, а также за хранение двух экземпляров статьи Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года».

После отбывания срока, в 1980 году, писатель уехал в Израиль и поселился в Иерусалиме. Там он продолжил литературную работу, выпускал книги и работал в газетах.

