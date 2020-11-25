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Кабмин Татарстана утвердил строительство на правом берегу Казанки ТЦ, гостиницы и других объектов

18:42, 25.11.2020
Кабмин Татарстана утвердил строительство на правом берегу Казанки ТЦ, гостиницы и других объектов
Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство Татарстана утвердило проект планировки правого берега Казанки. В границах улиц Амирхана, Чистопольской и Гаврилова появятся ТЦ, гостиница, Ледовый дворец, Центр пляжных видов спорта и другие объекты.

Согласно документу, площадь территории составит 157,2 га. Кроме уже указанных объектов, на ней планируется разместить: парки площадью 18,7 га, в том числе Водно-развлекательный комплекс и Парк развлечений.

Ранее сообщалось, что проект благоустройства правого берега Казанки будет разрабатывать один из лучших ландшафтных архитекторов Франции — Мишель Пена.

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