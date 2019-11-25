Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян, предотвратившая покушение на Сталина

Служба внешней разведки РФ сообщила о смерти Гоар Вартанян. Советская разведчица скончалась в понедельник в возрасте 93 лет.

«Ушел из жизни близкий всем нам человек», — цитирует сообщение СВР «РИА Новости».

Самая знаменитая операция, в которой участвовала разведчица — это срыв попытки покушения на Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля во время их встречи в Тегеране в 1943 году. Это покушение разрабатывали спецслужбы гитлеровской Германии. Обеспечением безопасности занималась тогда группа Геворка Вартаняна, мужа разведчицы. Эти события нашли отражение в советском фильме «Тегеран-43».

Гоар и Геворк Вартанян вернулись в Советский Союз после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении только в 1986 году.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в армянском городе Ленинакане (Гюмри).