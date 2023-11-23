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День в истории 23 ноября: 100 лет электробритве, юбилей проректора КФУ, сессия Госсовета Татарстана

07:00, 23.11.2023 6

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 23 ноября 2023 года

День в истории 23 ноября: 100 лет электробритве, юбилей проректора КФУ, сессия Госсовета Татарстана
Фото: коллаж realnoevremya.ru

23 ноября президент России Владимир Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а в Казани пройдет 49-е заседание Государственного совета Татарстана, на котором обсудят бюджет на 2024 год. В мире отмечаются Международный день борьбы с безнаказанностью и Международный день акварели. Семь лет назад бывший руководитель татарстанской ГИБДД Рифкат Минниханов назначен главой ГБУ «Безопасность дорожного движения», 20 лет — в Грузии произошла «революция роз», 60 лет — начал выходить сериал «Доктор Кто». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка дня

  • Президент России Владимир Путин прибудет в Минск для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
взято realnoevremya.ru с kremlin.ru
  • Заседание рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики Татарстана.
  • 49-е заседание Государственного совета Татарстана. Основным вопросом станет принятие бюджета на 2024 год.
  • Совещание по подготовке Казани к проведению саммита стран БРИКС-2024.
  • Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — «Ак Барс» из столицы Татарстана сыграет с китайским «Куньлунем».
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • Матч Единой лиги ВТБ — казанский УНИКС против московского ЦСКА.
  • Форум «Встреча отельеров Татарстана: продажи и загрузка объекта в зимний период».

Кто родился: президент Венесуэлы, проректор КФУ

  • 1804 — 14-й президент США Франклин Пирс, которого историки считают одним из наихудших и наименее запоминающихся американских лидеров. Известен тем, что накладывал вето на финансируемые из федерального бюджета законы об улучшениях инфраструктуры.
  • 1962 — президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он неоднократно высказывался в поддержку России.
  • 1963 — проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. С марта по август 2022-го был и. о. ректора вуза.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • 1965 — экс-заместитель начальника полиции Татарстана, глава УМВД России по Вологодской области Павел Серов.
  • 1968 — президент Международной федерации поясной борьбы корэш и Федерации корэш России Равиль Ногуманов.
  • 1973 — реставратор, директор ООО «Объединение «Ресурсы» Эдуард Колтун. В июле он сообщал о завершении реставрации «Дома Колодкиной».
  • 1976 — турецкий футбольный арбитр Джюнейт Чакыр. 29 сентября 2010 года он дебютировал в Лиге чемпионов в матче «Рубин» — «Барселона», который завершился вничью.
  • 1980 — генеральный директор ООО «Ак Барс Страхование» Ильфак Мухаметзянов.
  • 1982 — руководитель Россельхознадзора по Татарстану Ильнур Галеев.
взято realnoevremya.ru с gossov.tatarstan.ru
  • 1984 — руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Роман Булатов. Он занимает эту должность с 17 октября.

Кто скончался: старейший человек в мире и партизанка

  • 1902 — открывший причины желтой лихорадки врач Уолтер Рид.
  • 1941 — погибла партизанка, Герой Советского Союза Лиза Чайкина.
  • 1974 — русский философ Владимир Ильин.
  • 1976 — кинорежиссер, создатель киножурнала «Хочу все знать» Борис Долин.
  • 1993 — композитор, пианист, педагог, народный артист СССР Рустем Яхин.

Праздники: День благодарения и эспрессо в США

  • Международный день борьбы с безнаказанностью.
  • Международный день имидж-консультанта.
  • Международный день акварели.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • День вставания с той ноги.
  • День благодарения в США.
  • День эспрессо в США.
  • День благодарности труду в Японии.
  • Праздник собак и доброты Wolfenoot.

      События в истории: 20 лет «революции роз» в Грузии, 60 лет телесериалу «Доктор Кто».

      • 1763 — Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию.
      • 1831 — в Санкт-Петербурге открылся первый в стране частный музей.
      • 1852 — в Англии появились первые почтовые ящики.
      realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
      • 1855 — при Казанском университете открылся повивальный институт.
      • 1905 — в России создана праволиберальная партия «Союз 17 октября» (октябристы).
      • 1917 — декретом Совнаркома упразднили сословия и гражданские чины дореволюционной России.
      • 1923 — запатентована первая электробритва.
      • 1955 — в СССР вновь разрешили аборты.
      • 1957 — в Италии вышел в свет роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
      • 1963 — в Великобритании показали первую серию телесериала «Доктор Кто».
      • 1980 — при землетрясении в Италии погибли почти 5 тысяч человек.
      • 1981 — в Китае разрешили частный бизнес.
      • 1990 — Верховный Совет СССР представил чрезвычайные полномочия президенту Михаилу Горбачеву для поддержания порядка в СССР.
      • 1996 — около Коморских островов разбился захваченный террористами самолет Boeing 767, погибло 125 человек.
      • 2003 — в Грузии произошла «революция роз».
      • 2004 — вышла популярная компьютерная онлайн-игра World of Warcraft.
      • 2016 — бывший руководитель татарстанской ГИБДД Рифкат Минниханов назначен главой ГБУ «Безопасность дорожного движения».
      realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
      • 2022 — кабинет министров Татарстана принял предложение о создании индустриального парка «Этилен 600» на территории Нижнекамского и Тукаевского районов.
      Дарья Пинегина
      Общество Татарстан Управление Россельхознадзора по Республике ТатарстанКолтун Эдуард ЕфимовичСеров Павел Юрьевич
      комментарии 6

      комментарии

      • Анонимно 23 ноя
        Ростэм Яхин. какой же он гений
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        Анонимно 23 ноя
        Действительно, шикарная музыка Рустема Яхина, полный релакс! Спасибо авторам, что дали послушать его произведения, бир зур рэхмят!
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      • Анонимно 23 ноя
        Скоро день мам, пора задуматься как поздравить
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        Анонимно 23 ноя
        главное для мамы - внимание, уважение и теплое отношение их детей
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      • Анонимно 23 ноя
        имидж-консультант - это стилист? надо же, у них тоже есть свой день
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      • Анонимно 23 ноя
        124 года - класс
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