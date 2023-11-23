День в истории 23 ноября: 100 лет электробритве, юбилей проректора КФУ, сессия Госсовета Татарстана
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 23 ноября 2023 года
23 ноября президент России Владимир Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а в Казани пройдет 49-е заседание Государственного совета Татарстана, на котором обсудят бюджет на 2024 год. В мире отмечаются Международный день борьбы с безнаказанностью и Международный день акварели. Семь лет назад бывший руководитель татарстанской ГИБДД Рифкат Минниханов назначен главой ГБУ «Безопасность дорожного движения», 20 лет — в Грузии произошла «революция роз», 60 лет — начал выходить сериал «Доктор Кто». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Президент России Владимир Путин прибудет в Минск для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
- Заседание рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики Татарстана.
- 49-е заседание Государственного совета Татарстана. Основным вопросом станет принятие бюджета на 2024 год.
- Совещание по подготовке Казани к проведению саммита стран БРИКС-2024.
- Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — «Ак Барс» из столицы Татарстана сыграет с китайским «Куньлунем».
- Матч Единой лиги ВТБ — казанский УНИКС против московского ЦСКА.
- Форум «Встреча отельеров Татарстана: продажи и загрузка объекта в зимний период».
Кто родился: президент Венесуэлы, проректор КФУ
- 1804 — 14-й президент США Франклин Пирс, которого историки считают одним из наихудших и наименее запоминающихся американских лидеров. Известен тем, что накладывал вето на финансируемые из федерального бюджета законы об улучшениях инфраструктуры.
- 1962 — президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он неоднократно высказывался в поддержку России.
- 1963 — проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. С марта по август 2022-го был и. о. ректора вуза.
- 1965 — экс-заместитель начальника полиции Татарстана, глава УМВД России по Вологодской области Павел Серов.
- 1968 — президент Международной федерации поясной борьбы корэш и Федерации корэш России Равиль Ногуманов.
- 1973 — реставратор, директор ООО «Объединение «Ресурсы» Эдуард Колтун. В июле он сообщал о завершении реставрации «Дома Колодкиной».
- 1976 — турецкий футбольный арбитр Джюнейт Чакыр. 29 сентября 2010 года он дебютировал в Лиге чемпионов в матче «Рубин» — «Барселона», который завершился вничью.
- 1980 — генеральный директор ООО «Ак Барс Страхование» Ильфак Мухаметзянов.
- 1982 — руководитель Россельхознадзора по Татарстану Ильнур Галеев.
- 1984 — руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Роман Булатов. Он занимает эту должность с 17 октября.
Кто скончался: старейший человек в мире и партизанка
- 1902 — открывший причины желтой лихорадки врач Уолтер Рид.
- 1941 — погибла партизанка, Герой Советского Союза Лиза Чайкина.
- 1974 — русский философ Владимир Ильин.
- 1976 — кинорежиссер, создатель киножурнала «Хочу все знать» Борис Долин.
- 1993 — композитор, пианист, педагог, народный артист СССР Рустем Яхин.
- 2016 — гендиректор Love Radio Kazan Сергей Висторовцев.
- 2020 — бывший глава Хакасии Виктор Зимин.
- 2021 — в возрасте 124 лет умер старейший человек в мире Франциска Сусано.
Праздники: День благодарения и эспрессо в США
- Международный день борьбы с безнаказанностью.
- Международный день имидж-консультанта.
- Международный день акварели.
- День вставания с той ноги.
- День благодарения в США.
- День эспрессо в США.
- День благодарности труду в Японии.
- Праздник собак и доброты Wolfenoot.
События в истории: 20 лет «революции роз» в Грузии, 60 лет телесериалу «Доктор Кто».
- 1763 — Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию.
- 1831 — в Санкт-Петербурге открылся первый в стране частный музей.
- 1852 — в Англии появились первые почтовые ящики.
- 1855 — при Казанском университете открылся повивальный институт.
- 1905 — в России создана праволиберальная партия «Союз 17 октября» (октябристы).
- 1917 — декретом Совнаркома упразднили сословия и гражданские чины дореволюционной России.
- 1923 — запатентована первая электробритва.
- 1955 — в СССР вновь разрешили аборты.
- 1957 — в Италии вышел в свет роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
- 1963 — в Великобритании показали первую серию телесериала «Доктор Кто».
- 1980 — при землетрясении в Италии погибли почти 5 тысяч человек.
- 1981 — в Китае разрешили частный бизнес.
- 1990 — Верховный Совет СССР представил чрезвычайные полномочия президенту Михаилу Горбачеву для поддержания порядка в СССР.
- 1996 — около Коморских островов разбился захваченный террористами самолет Boeing 767, погибло 125 человек.
- 2003 — в Грузии произошла «революция роз».
- 2004 — вышла популярная компьютерная онлайн-игра World of Warcraft.
- 2016 — бывший руководитель татарстанской ГИБДД Рифкат Минниханов назначен главой ГБУ «Безопасность дорожного движения».
- 2022 — кабинет министров Татарстана принял предложение о создании индустриального парка «Этилен 600» на территории Нижнекамского и Тукаевского районов.
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