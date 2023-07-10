«Это бы мог быть общепит либо отель»: что будет с казанским домом, где жил писатель Фатих Амирхан

Собственник здания Эдуард Колтун пока не решил, какое назначение будет у объекта культурного наследия

Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

В Казани завершилась реставрация «Дома Колодкиной» на улице Жуковского, 12. Сто лет назад в этом доме жил татарский писатель и общественный деятель Фатих Амирхан. Сейчас «янтарный домик», как его прозвали казанцы, находится в ожидании арендаторов. Журналист «Реального времени» пообщался с собственником дома Эдуардом Колтуном и узнал, какие у него планы на этот объект. Подробности — в нашем материале.

Проект реставрации дома начался еще в 2013 году

Старинное здание на улице Большой Красной, 46/12 было возведено в конце XIX века. До 1913 года оно принадлежало дворянке Людмиле Колодкиной. В этом же доме с 1916 по 1926 год проживал известный татарский писатель и общественный деятель Фатих Амирхан. Как говорил собственник здания и директор ООО ДК «Основа» Эдуард Колтун, он купил этот дом в 2013 году. Тогда же началось обследование и проектирование реставрации «янтарного домика».

Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

К первым строительным работам приступили в 2015 году. За это время было проведено три этапа противоаварийных работ. А вот строительные леса были убраны уже в 2020 году. К этому же времени завершили основные реставрационные работы. В доме были восстановлены все исторические интерьеры, лепнина, витражные окна. Ограждение внутренней лестницы было сделано профессиональными кузнецами по старинной технологии, в соответствии с воспоминаниями жильцов, которые жили в этом доме. По планам собственника здесь собирались восстановить обстановку комнаты, где жил и работал Фатих Амирхан. Здание должно было превратиться в общественную зону — кафе, а не музей.

«Пока в дом не пускают туристов и экскурсии там не проводятся»

Как рассказала «Реальному времени» архитектор-реставратор Ирина Карпова, которая работала над объектом, «янтарный домик» уже сдан. Все реставрационные работы на объекте завершены.

— План реставрационных работ все эти годы не менялся. Все работы были завершены и приняты Комитетом по охране культурного наследия. Сейчас ведется работа по интерьерам. Они будут зависеть от того, какой функционал разместится в здании, — поделилась Карпова.

Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

Архитектор добавила, что пока в дом не пускают туристов и экскурсии там не проводятся. В данный момент внутри ведутся работы по воссозданию комнаты, в которой работал Фатих Амирхан, она будет выполнена в стиле того времени. Делать из нее музей не планируется. Находиться зал писателя будет на первом этаже, впоследствии туда тоже откроют доступ.

— Сложно оценить реставрационные работы. Они сами по себе длились очень долгое время. На них было потрачено 10 лет. Здание было в аварийном состоянии, поэтому работы там были выполнены колоссальные, — заключила собеседница «Реального времени».

«Наш уникальный дворик может войти в Книгу рекордов России»

Информацию о завершении реставрационных работ «Реальному времени» подтвердил и собственник здания Эдуард Колтун. Он рассказал, что Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана принял дом. Как признается собеседник издания, реставрация была очень сложная, объект был в плохом состоянии. Было потрачено много времени на проектирование приспособлению объекта культурного наследия, реставрационные работы, на разрешительную документацию и сдачу объекта госорганам.

— Мы все сделали как положено, по закону. Объект завершили в 2022 году, но были проволочки с документацией, и окончательно документы мы получили в апреле 2023 года, — прокомментировал Колтун.

По его словам, вопрос проведения экскурсий в доме обсуждался с директором Комитета по развитию туризма Казани Дарьей Санниковой. Казанский девелопер подчеркнул, что ему интересна идея организации экскурсий в этот дом. Ему хочется показать туристам интерьеры и дворик, который там находится.

Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

— Наш уникальный дворик вообще может войти в Книгу рекордов России как самый маленький обустроенный двор. Хотелось, чтобы экскурсии там были, но это уже вопрос следующего года. Нам надо завершить некоторые отделочные работы, — сказал реставратор.

Эдуард Колтун дал уточнения и по поводу будущего назначения этого дома. Как говорит бизнесмен, сейчас рассматриваются абсолютно все варианты. По словам собственника дома, они все еще находятся в поиске функций, назначений и идеологии здания.

— Мы предполагали, что один из вариантов использования, исходя из локации и красоты здания, мог бы быть общепит либо отель в исторических интерьерах. Но пока это остается как вариант использования. Реставрационные работы получились тяжелыми, здание было сложное, и объект оказался очень дорогим. Восстановление дома стоило 200 тысяч рублей за квадратный метр. Само здание — 700 квадратных метров, — заключил Колтун.

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