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Кабмин Татарстана утвердил создание индустриального парка «Этилен-600»

18:45, 23.11.2022
Кабмин Татарстана утвердил создание индустриального парка «Этилен-600»
Фото: realnoevremya.ru

Кабинет министров Татарстана принял предложение о создании индустриального парка «Этилен 600» на территории Нижнекамского и Тукаевского районов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, решение принято по предложению Министерства экономики Татарстана и особой экономической зоны «Алабуга» «в целях развития объектов промышленной инфраструктуры». Вместе с этим ОЭЗ «Алабуга» определена в качестве управляющей компании «Этилен 600».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в октябре директор функции «Капитальные вложения и инвестиционные проекты» СИБУРа Павел Шибалов сообщил, что СИБУР подписал соглашение с особой экономической зоной «Алабуга», в рамках которого будет создан индустриальный парк «Этилен-600». По его словам, все эти проекты создадут новые возможности для местного предпринимательства и развития региона.

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Максим Кокунин
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