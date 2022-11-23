Кабмин Татарстана утвердил создание индустриального парка «Этилен-600»
Кабинет министров Татарстана принял предложение о создании индустриального парка «Этилен 600» на территории Нижнекамского и Тукаевского районов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Согласно документу, решение принято по предложению Министерства экономики Татарстана и особой экономической зоны «Алабуга» «в целях развития объектов промышленной инфраструктуры». Вместе с этим ОЭЗ «Алабуга» определена в качестве управляющей компании «Этилен 600».
Напомним, в октябре директор функции «Капитальные вложения и инвестиционные проекты» СИБУРа Павел Шибалов сообщил, что СИБУР подписал соглашение с особой экономической зоной «Алабуга», в рамках которого будет создан индустриальный парк «Этилен-600». По его словам, все эти проекты создадут новые возможности для местного предпринимательства и развития региона.
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