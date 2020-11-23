Умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин

Бывший глава Хакасии Виктор Зимин умер на 59-м году жизни. Причина смерти — пневмония, вызванная коронавирусом.

Он был госпитализирован в августе. Все это время он находился в одном из военных госпиталей в Москве, пишет «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

Зимин возглавлял Республику Хакасия в 2009—2018 годах. В сентябре 2018 года на выборах он набрал 32,42% голосов, после чего решил снять свою кандидатуру и подал в отставку. Позднее его назначили заместителем гендиректора компании «РЖД» — начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

Вчера в Татарстане зарегистрировали еще три случая смерти от COVID-19. Официальное количество жертв коронавируса в республике достигло 131 человека.



Татьяна Леухина