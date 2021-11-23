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Старейший человек на планете умер в возрасте 124 лет

20:42, 23.11.2021
Старейший человек на планете умер в возрасте 124 лет
Фото: pixabay.com

На Филиппинах умерла старейший человек в мире Франциска Сусано. Ей было 124 года. Об этом в Facebook сообщило правительство города Кабанкалан.

Причина смерти не уточняется. В управлении здравоохранения отметили, что у женщины не было никаких симптомов вирусного заболевания.

Статус Сусано как старейшего человека в мире официально подтвержден Книгой рекордов Гиннесса. Женщина родилась 11 сентября 1897 года.

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